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Aureo Baqueiro nos revela los secretos detrás de ‘México Vibra’

Entre anécdotas con Alejandro Fernández, ensayos de más de ocho horas, además del reto de reinterpretar y redescubrir los temas icónicos mexicanos en vísperas del Mundial 2026.

Junio 05, 2026 • 
Tania Franco
Aureo Baqueiro nos revela los secretos detrás de 'México Vibra'

Cortesía.

Detrás de cada gran espectáculo hay una mente que transforma ideas en momentos inolvidables. Antes de que las luces se enciendan y miles de personas ocupen sus asientos, existe un complejo proceso creativo que da forma a cada detalle sobre el escenario. En el caso de México Vibra, el concierto que reunirá a algunas de las voces más importantes de la música mexicana este 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional, esa visión lleva el sello del productor musical Auréo Baqueiro.

Aureo Baqueiro nos revela los secretos detrás de 'México Vibra'

Jason Koerner/Getty Images

Nuestra historia a través de la música

En una conversación con CARAS, el reconocido compositor y productor nos abrió las puertas de su proceso creativo, revelando cómo se construye un espectáculo de esta magnitud, desde la selección de canciones hasta la creación de momentos capaces de conectar con el público y celebrar la música que une a México.

Será un recorrido por las canciones icónicas mexicanas, arrancando en los años 30, que es el año donde sucede el primer Mundial.
Aureo Baqueiro
Aureo Baqueiro nos revela los secretos detrás de 'México Vibra' - Alejandro Fernández

Cortesía

En medio de una de sus sesiones de ensayo, el productor nos contó que cada día le han dedicado ocho horas intensas para ensayar y dar el mejor show posible, celebrando el momento histórico que nuestro país está presenciando. Con más de tres décadas de trayectoria, Áureo Baqueiro se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música en español.

Me tocó dirigir musicalmente todo el proyecto, desde la selección de material, identificar las mejores versiones y ver qué canciones les funcionarían mejor a los artistas.
Aureo Baqueiro
Aureo Baqueiro nos revela los secretos detrás de 'México Vibra'

Cortesía

Sorpresas musicales

Fue de la mano de su equipo que convocaron a grandes artistas que conformarán el repertorio de México Vibra, con nombres como Alejandro Fernández, Carla Morrison, Timbiriche, Carlos Rivera, Carin León, Mijares, Lucero y más. Fue casi un milagro lograr que las agendas se alinearan para regalarle dos noches inolvidables a los mexicanos.

Con Meme del Real, de Café Tacvba, nos atrevimos a salir de nuestra zona de confort y dejar volar la imaginación. En el camino descubrimos sonidos e ideas musicales que nos sorprendieron a ambos.
Aureo Baqueiro

Sus anécdotas con muchos de los artistas que conforman México Vibra son simplemente fenomenales, siendo que con el renombre que tienen, tantos los artistas, como la orquesta y la producción, se están retando a probar nuevas versiones de su repertorio musical.

Aureo Baqueiro nos revela los secretos detrás de 'México Vibra'

Cortesía.

Les gusta el reto de poder hacer algo especial, porque no es nada más un concierto donde los artistas van a cantar sus grandes éxitos; es un show en el que prestan sus voces para reinterpretar y redescubrir temas icónicos mexicanos.
Aureo Baqueiro

Con la pasión como ancla, el ambiente durante los ensayos no solo ha sido retador, sino también el de un gran ensamble de talento mexicano, donde todos están dando lo mejor de sí para sorprender al público que asistirá al Auditorio Nacional este 9 y 10 de junio para disfrutar de México Vibra.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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