Revista
Síguenos en:

Piero Hincapié

piero-por-que-lo-expulsaron-mexico-ecuador.jpeg
Sports
Por qué expulsaron a Piero Hincapié en el México vs Ecuador
La victoria de la Selección por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial también tuvo una de las expulsiones más polémicas del torneo
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez