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Piero Hincapié
Sports
Por qué expulsaron a Piero Hincapié en el México vs Ecuador
La victoria de la Selección por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial también tuvo una de las expulsiones más polémicas del torneo
Julio 01, 2026
·
Diana Laura Sánchez