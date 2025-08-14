Ellas fueron las novias de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo tuvo un noviazgo con Jordana Jardel y también fue novio de la modelo Irina Shayk; te contamos quiénes fueron los amores del astro portugués antes de consolidar su relación con la modelo e influencer Georgina Rodríguez.

El futbolista tuvo una serie de relaciones amorosas antes de conocer y encontrar el amor en Georgina, con quien lleva casi una década de relación y a quien hace unos días le propuso matrimonio con un lujoso anillo de compromiso que es considerado el más caro.

La primera novia de Cristiano Ronaldo fue Jornada Jardel, con quien tuvo una relación de un año de 2003 a 2004. Su romance fue discreto y se dio en los inicios de la carrera profesional del futbolista, mientras que ella era una modelo e hija del futbolista Mario Jardel.

Un año después hasta 2006, durante su etapa en el Manchester United, Ronaldo vivió un romance público con la modelo y presentadora portuguesa Marche Romero, quien era nueve años menor que él.

Un año más tarde, el jugador sostuvo un noviazgo con la modelo y actriz británica Gemma Atkinson, con quien duró solo cuatro meses ya que su relación no prosperó.

Después, anduvo con la modelo española Nereida Gallardo, quien viajaba frecuentemente con él, e incluso llegó a conocer a su familia pero su relación llegó a su fin.

Para el año 2010, Cristiano Ronaldo tuvo su relación más duradera y mediática con la supermodelo rusa Irina Shayk con quien rompió en enero de 2015. La ex pareja posaba en alfombras rojas y portadas, consolidándose como uno de los noviazgos más públicos, sin embargo, tras cinco años llegó a su fin.