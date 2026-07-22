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Logan Lerman

Logan Lerman es famoso por interpretar a Percy Jakson

Ana Luisa Corrigan: la mujer con la que Logan Lerman llegó al altar en una boda de ensueño
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Ana Luisa Corrigan: la mujer con la que Logan Lerman llegó al altar en una boda de ensueño
Descubre quién es Ana Luisa Corrigan, la mujer con la que Logan Lerman ha vivido un romance de película y los detalles de su boda.
Julio 22, 2026
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Melisa Velázquez