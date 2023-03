Esta es la historia de amor de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quienes serán papás por primera vez

¡Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez serán papás! Mediante redes sociales ambos publicaron una imagen en la que dieron a conocer el nombre que llevará su primer hijo: León. La noticia llega después de que Carlos habló de su espectacular boda en Europa y por fin reveló los detalles que se desconocían de su discreto enlace.

“La boda fue en Rivera del Duero. Estuvieron nuestras familias y literalmente diez parejas de amigos cercanos, algunos de allá y algunos de aquí. Mi papá estuvo ahí y él, de hecho, todas las últimas fotos que tenemos con él es ahí...”, comentó. Sobre la llegada de su primer hijo, escribió: “la luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, se lee en la publicación que acompañaron con la canción de Carlos, Te esperaba.

¿Cómo se conocieron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Los artistas se conocieron en la ‘Academia’ en 2005, en donde forjaron una linda amistad. Desde ese momento han sido inseparables y nunca han mostrado al público su relación para evitar rumores de toda índole. Algunos medios señalan que la pareja comenzó su relación en noviembre de 2015, cuando la conductora le realizó una entrevista al cantante.

Cynthia se tomó su tiempo para desmentir que se habría casado, y reiteraba que estaban muy bien tal y como se encontraba la relación. “Por lo pronto no [nos hemos casado], yo les puedo adelantar, no estamos casados, no hay planes. Por ahora tenemos muchas cosas que queremos lograr porque hemos trabajado sin parar durante muchos años para lograr cosas en nuestras carreras”, dijo. Por otro lado, también reveló que es una mujer muy feliz y que se encuentra con el amor de su vida. “Soy una mujer feliz, soy una mujer que se siente completamente amada y respetada como nunca en mi vida y así quiero que lo sepan yo se que estoy con la persona perfecta para mí y sobre todo se que estoy con el amor de mi vida”, detalló la exacademica.

“Como ustedes saben, tengo una relación que es una relación muy discreta que así lo decidimos desde el día uno, tenemos un amor tan bonito, tan fuerte donde nos amamos en libertad, nos apoyamos y nos protegemos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine. Hoy quise responder y quiero decirles que nunca más voy a volver a hablar de mi relación porque no quiero que se vea como que estoy aprovechando el momento”, explicó.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron en Europa en 2022. Después volvieron a México para gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están y que efectivamente ya son marido y mujer, ya que ningunos de los dos había confirmado la noticia de su boda hasta después. En este sentido, la pareja vive en una lujosa casa ubicada en la Ciudad de México. Y aunque suelen ser muy discretos con los detalles de su relación, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han compartido fotografías en sus redes sociales que dan un vistazo de cómo es su mansión y los lujos que posee.

Aunque ambos han sido muy discretos con su vida privada, el cantante dijo que formar una familia es algo que lo tiene entusiasmado y que ya forma parte de sus planes. Carlos dijo ante la prensa cómo va su matrimonio con Cynthia, quien hace unos meses salió del programa donde conducía. “Siempre vengo acompañado, la mayoría de las veces”. “Enamorado ya vengo desde hace mucho tiempo, digamos que sigo feliz”, dijo sobre su nueva etapa como hombre casado. “Ya saben que nosotros, lo nuestro se queda en lo nuestro. Hemos tratado siempre de ser muy cautelosos de dividir mucho la parte artística con la parte personal y eso es lo que nos ha mantenido juntos durante muchos años”, aseguró el intérprete ante las cámaras. Por otro lado, respondió al ser cuestionado sobre si Cynthia y él ya tiene planes de formar una familia. “Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude... estamos en ello”, comentó Carlos Rivera sin entrar en más detalles.