Carlos Rivera revela los secretos de su boda con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera habló como nunca antes de su enlace matrimonial con Cynthia Rodríguez. Aunque ambos se han caracterizado por mantener en privado su relación, ahora el cantante decidió abrir su corazón para contar cómo fue uno de los días más especiales de su vuda: su boda.

En compañía de sus seres queridos más cercanos, Carlos y Cynthia se convirtieron en marido y mujer en España. A pesar de que tomaron la decisión de celebrar su boda alejados de los reflectores, ahora Carlos habló del acontecimiento al que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

En una plática con Pati Chapoy, Carlos recordó como surgió su romance y entró en detalles sobre su enlace. “Llegó la pandemia fue que tomamos ya la decisión de vivir juntos y obviamente ya al estar así fue como, para mí, dije, no quiero nada más en el mundo y nada más en la vida y a partir de ahí fue que le propuse matrimonio, en Madrid, hace un año y medio y el año pasado decidimos celebrar nuestro amor”, expresó con una gran sonrisa.

Asimismo, habló de las personas que asistieron a la celebración y dio detalles de cómo fue que se filtró la fotografía donde aparecen en el Vaticano recibiendo la bendición del Papa Francisco.

“Hicimos esa ceremonia en España con muy poquita gente, la hicimos muy en privado y lo hicimos allá. No queríamos que nadie se enterara antes, y después, de hecho, justo ocurrió la famosa foto con el Papa. Me acuerdo. Yo he estado un par de veces con el Papa, y veo a los fotográfos, y le digo a Cyn: ‘Estas fotos van a salir’. Y el que tuvo la culpa fue un padrecito que etiquetó a Ventaneando porque puso: ‘Me pareció ver a Cynthia y a Carlos con el Papa...’, puso la foto porque la compró, además, muy buen reportero...’, dijo con sentido del humor y comentó, “yo soy embajador de la fundación del Papa. Cuando llegó nuestra idea de ir a hacer la ceremonia... en Valladolid, estábamos cerca”.

En este sentido, reveló dónde fue la boda y recordó la presencia de su padre, quien lamentablemente falleció el año pasado, sin embargo, pudo disfrutar de la boda de su hijo.

“La boda fue en Rivera del Duero. Estuvieron nuestras familias y literalmente diez parejas de amigos cercanos, algunos de allá y algunos de aquí. Mi papá estuvo ahí y él, de hecho, todas las últimas fotos que tenemos con él es ahí...”.

Carlos volvió a dejar en claro el inmenso amor que siente por Cynthia y lo feliz que está de tenerla a su lado.

“Es la mejor persona que conozco en mi vida, sin duda. No conozco a nadie con esa calidad humana, con ese desinterés por amar a los demás. Ama a sus papás, los tiene en un altar. Y yo le aprendí mucho a ella, en la manera en la que ella los trata y lo que hace por ellos, lo que hace por su familia también soy así, es la mujer perfecta para mí y es real. Me conoce más que nadie, me ama como nunca nadie me había amado”.