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Miss Universe México 2026
Entretenimiento
Así fue la emotiva despedida de Fátima Bosch en Miss Universe México 2026
La reina mexicana vivió una noche llena de emociones en Los Cabos, donde se despidió de su título nacional con un conmovedor mensaje, un espectacular look y la coronación de su sucesora, María Guadalupe Vargas Naranjo.
Agosto 30, 2026
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Diana Laura Sánchez
Entretenimiento
María Vargas, de Jalisco, es la nueva Miss Universe México 2026 y representará al país en Puerto Rico
La jalisciense María Guadalupe Vargas Naranjo conquistó la corona nacional y se convirtió en la nueva representante de México rumbo a Miss Universe 2026, sucediendo a Fátima Bosch
Agosto 30, 2026
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Diana Laura Sánchez