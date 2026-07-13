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Saim Neill
Entretenimiento
De qué murió Saim Neill, el actor de Jurassic Park
El actor neozelandés, reconocido por interpretar al paleontólogo Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió a los 78 años, informó su familia
Julio 13, 2026
·
Diana Laura Sánchez