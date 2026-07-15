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Anthony Gordon
Sports
Quién es Anthony Gordon, el futbolista de Inglaterra que marcó contra Argentina
Anthony Gordon abrió el marcador con la selección de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta
Julio 15, 2026
·
Diana Laura Sánchez