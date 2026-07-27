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Vozinha

Vozinha, portero de la Selección de Cabo Verde que brilló en el Mundial 2026

Vozinha firma entre lágrimas su millonario contrato con Colo Colo
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Vozinha, la historia más increíble del Mundial 2026: el millonario sueldo que cobrará tras fichar con Colo Colo
Tras convertirse en el héroe del Mundial, Vozinha rompe en llanto al firmar con Colo Colo en Chile, con un sueldo millonario.
Julio 27, 2026
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Melisa Velázquez