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Tanguy Destable
Entretenimiento
Quién es Tanguy Destable, padre del tercer hijo que espera Natalie Portman y a qué se dedica
Natalie Portman sorprendió recientemente al anunciar que está esperando a su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, Tanguy Destable, un reconocido productor musical francés
Julio 29, 2026
·
Diana Laura Sánchez