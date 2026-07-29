Revista
Síguenos en:

Tanguy Destable

natalie-portman-tercer-hijo.jpeg
Entretenimiento
Quién es Tanguy Destable, padre del tercer hijo que espera Natalie Portman y a qué se dedica
Natalie Portman sorprendió recientemente al anunciar que está esperando a su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, Tanguy Destable, un reconocido productor musical francés
Julio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez