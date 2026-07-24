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Islas Baleares
Travel
Islas Baleares: el paraíso mediterráneo de España que debes visitar al menos una vez en la vida
Aguas de color turquesa, calas escondidas entre acantilados, pueblos con encanto y una gastronomía que conquista a cualquier viajero
Julio 24, 2026
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Diana Laura Sánchez