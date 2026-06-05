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James Handy
Entretenimiento
Falleció James Handy, actor de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji” a los 81 años
El actor estadounidense James Handy, reconocido por su extensa trayectoria en cine y televisión, murió tras ser víctima de un ataque con arma blanca en su residencia de Tarzana, en Los Ángeles, California
Junio 05, 2026
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Diana Laura Sánchez