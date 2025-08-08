Suscríbete
Pandora, homenajeadas en los Latin GRAMMY 2025 junto a leyendas de la música latina

Serán celebradas el 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas, durante la Semana del Latin GRAMMY.

August 07, 2025 • 
Tania Franco
Pandora & Flans - Inesperado Tour

El icónico trío mexicano Pandora será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin GRAMMY 2025, un galardón que celebra a artistas con una trayectoria excepcional y un impacto duradero en la música latina.

Integradas por Isabel y Mayte Lascurain, y Fernanda Meade, Pandora ha conquistado al público por cuatro décadas con su inconfundible estilo romántico y éxitos como “Cómo te va mi amor”. Este año celebran su 40 aniversario con un álbum recopilatorio, Pandora 40, que reúne sus grandes temas y colaboraciones memorables.

Son familia CARAS y celebraron con nosotros en un video muy especial con Yuri entrevistándolas.

Junto a ellas, también recibirán el premio Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins y Olga Tañón. Además, Eric Schilling será honrado con el Premio del Consejo Directivo, y por primera vez se entregará el Premio al Educador de Música Latina.

La ceremonia privada para los homenajeados se llevará a cabo el 9 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin GRAMMY.

