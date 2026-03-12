Revista

colección FEMSA

CF_50-Teaser-web-02.jpg
Arte y Cultura
La Colección FEMSA inicia la celebración de su 50 aniversario con esta expo
Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA, se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, México, en marzo de 2026.
Marzo 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez