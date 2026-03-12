Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
facebook
twitter
instagram
Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
facebook
twitter
instagram
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
colección FEMSA
Arte y Cultura
La Colección FEMSA inicia la celebración de su 50 aniversario con esta expo
Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA, se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, México, en marzo de 2026.
Marzo 12, 2026
·
Diana Laura Sánchez