De qué murió Daveigh Chase, la actriz de “El Aro” y la voz de Lilo en “Lilo & Stitch”

La noticia fue confirmada por familiares y personas cercanas a la actriz, quienes informaron que Chase murió tras sufrir complicaciones derivadas de una meningitis bacteriana y una grave infección en la sangre, condiciones que provocaron un cuadro de sepsis y el deterioro progresivo de varios órganos.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la actriz había sido hospitalizada en Los Ángeles durante las primeras semanas de junio debido a un delicado estado de salud. Su pareja, Roy Hernández, reveló que los médicos le habían diagnosticado meningitis junto con múltiples infecciones sanguíneas que agravaron rápidamente su condición.

Chase nació el 24 de julio en Las Vegas, inició su carrera artística desde niña y alcanzó la fama internacional en 2002 gracias a dos personajes que marcaron a toda una generación.

Este año dio voz a Lilo Pelekai en la película animada, producción de Disney que se convirtió en un fenómeno mundial. También interpretó a Samara, la inquietante niña de cabello negro que emerge de un televisor en la película de terror, actuación que le valió el premio MTV Movie Award como Mejor Villana.

Además de esos papeles icónicos, participó en producciones como Donnie Darko, Big Love y el doblaje en inglés de El Viaje de Chihiro.