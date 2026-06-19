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Daveigh Chase
Entretenimiento
De qué murió Daveigh Chase, la actriz de “El Aro” y la voz de Lilo en “Lilo & Stitch”
La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada mundialmente por interpretar a Samara Morgan en la película de terror The Ring (El Aro) y por prestar su voz a Lilo Pelekai en la exitosa cinta animada, falleció a los 35 años de edad
Junio 19, 2026
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Diana Laura Sánchez