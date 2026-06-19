Quién es Luis Romo, el futbolista que marcó el 1-0 del México vs Corea del Sur

El único gol del encuentro fue obra de Luis Romo, mediocampista mexicano que aprovechó un error del portero surcoreano Kim Seung-gyu al minuto 50. El guardameta perdió el control del balón tras una salida accidentada dentro del área y Romo apareció atento para enviar la pelota al fondo de las redes y marcar el gol que definió el partido.

La gran estrella del partido nació el 5 de junio en Ahome, Sinaloa, se ha consolidado como uno de los futbolistas más versátiles del futbol mexicano. Ha militado en clubes como Querétaro, Cruz Azul, Monterrey y Guadalajara, además de ser un habitual convocado de la selección.

El gol que marcó ayer ante Corea significó uno de los momentos más importantes de su carrera al darle al Tricolor el pase a la siguiente ronda de la Copa.

Sin embargo, durante algunos minutos del partido, Corea del Sur generó peligro, mientras que México mejoró su desempeño tras el descanso y encontró ventaja gracias a Romo. Después del gol, el conjunto dirigido por Javier Aguirre estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero el arquero coreano evitó más anotaciones con intervenciones oportunas.

Cuando parecía que el empate podía llegar en los minutos finales, apareció la figura del portero mexicano Raúl “Tala” Rangel, quien realizó una espectacular doble atajada. Primero rechazó un remate de cabeza a quemarropa, y en la misma jugada, reaccionó para desviar un segundo disparo, preservando la ventaja mexicana y desatando la ovación de los aficionados presentes. Esta acción ya es considerada una de las mejores salvadas del torneo.

Con este resultado, México sumó su segunda victoria consecutiva en el grupo A y se convirtió en una de las primeras selecciones en asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, además de mantenerse como líder de su sector.