Volvo inaugura la Cancha Volvo en Sports Week Mx con moda, deporte y figuras emblemáticas del futbol

En el marco de Sports Week Mx, Volvo celebró la inauguración oficial de la Cancha Volvo en el Centro Deportivo Chapultepec con una jornada que reunió deporte, moda y entretenimiento en un mismo escenario, consolidando un espacio pensado para inspirar a nuevas generaciones a través del movimiento, la creatividad y la convivencia.

Cortesía

La mañana comenzó con el corte de listón encabezado por Raymundo Cavazos, Director General de Volvo Car México, quien destacó la importancia de crear espacios que acerquen a las personas a experiencias que promuevan el bienestar, el trabajo en equipo y el desarrollo de talento.

“Creemos que los espacios tienen el poder de generar comunidad e inspirar historias. La Cancha Volvo se crea con ese propósito: convertirse en un punto de encuentro donde el deporte, la disciplina y la pasión.”, comentó Raymundo Cavazos.

Tras la ceremonia inaugural, la cancha se transformó en una pasarela para recibir Sportswear by Volvo Fashion Week México, un desfile especial que exploró la influencia del deporte en la moda contemporánea. Diseñadores y marcas presentaron propuestas inspiradas en disciplinas como futbol, boxeo, béisbol, clavados y basquetbol, demostrando cómo el lenguaje deportivo continúa influyendo en la estética y la cultura actual.

Entre las firmas participantes destacaron Mexico Is The Shit, XOL Tanamachi, Saucony, Fábrica de Punto, Takamura, BChy, PAAYYSS, Suek y Lacoste, quienes reinterpretaron el sportswear desde distintas perspectivas creativas, fusionando funcionalidad, innovación y diseño mexicano.

Como cierre de la jornada, la nueva cancha fue puesta a prueba con la cascarita inaugural de Sports Week México, un encuentro amistoso que reunió a leyendas del futbol mexicano, exjugadores profesionales y personalidades del entretenimiento.

Entre los participantes destacaron figuras como Jared Borgetti, Manuel Negrete, Braulio Luna, Kikín Fonseca, Miguel España, Luis Flores, Chaco Giménez, Leo Deluglio y Yosgart Gutiérrez, acompañados por personalidades como Renata Belaunzarán, Mauricio Isaac, Jean Duverger, Fer Gay, Fer Piña, Uriel del Toro, Juan Solo y Anuar Layón. También participó Juan Ernesto Serrano, Director de Marketing, PR y CX de Volvo Car México, quien se sumó al encuentro representando a la marca dentro de una cancha compartida por leyendas del futbol, creadores y figuras del entretenimiento.

La convivencia deportiva marcó oficialmente el arranque de actividades de la Cancha Volvo, un espacio que durante Sports Week México recibirá experiencias enfocadas en el aprendizaje, la formación y la promoción de estilos de vida activos.

Con la apertura de la Cancha Volvo, las futuras clínicas deportivas y una jornada que reunió moda, deporte y entretenimiento, Sports Week México arrancó una nueva etapa en la que distintas expresiones culturales convergen para inspirar a nuevas generaciones dentro y fuera del terreno de juego.