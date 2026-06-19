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Casi medio millón de personas celebraron el triunfo de México en el Ángel de la Independencia

La victoria de la Selección Mexicana desató una multitudinaria fiesta en Paseo de la Reforma, el triunfo de México ante Corea del Sur.

Junio 19, 2026 • 
Tania Franco
Casi medio millón de personas celebraron el triunfo de México en el Ángel de la Independencia

Hector Quintanar/Getty Images

La victoria de México ante Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026 provocó una de las celebraciones más multitudinarias de los últimos años en la Ciudad de México. Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el resultado y convirtieron al Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma en el epicentro de una auténtica fiesta tricolor.

Aunque las autoridades no han emitido una cifra oficial definitiva sobre la asistencia, diversos reportes y estimaciones difundidas durante la noche señalaron que la concentración pudo reunir más de 400 mil personas a lo largo de Reforma y sus alrededores.

Las imágenes aéreas compartidas por distintos medios mostraron una marea de aficionados ocupando varios kilómetros de la emblemática avenida capitalina. La magnitud del festejo superó incluso algunas de las concentraciones registradas durante el arranque del Mundial, cuando se reportaron alrededor de 150 mil asistentes en el Ángel de la Independencia.

Angel de la idependencia Mundial CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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