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Karena Flores

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Personalidades
EN PORTADA: Michael Ronda y Karena Flores nos hablan de su relación
Después de seis años juntos y en una de las etapas más especiales de su relación, la pareja nos habla sobre el compromiso, la boda que imaginan y la vida que sueñan construir en común.
Julio 06, 2026
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Vanessa Villalba Alcocer