Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
Karena Flores
Personalidades
EN PORTADA: Michael Ronda y Karena Flores nos hablan de su relación
Después de seis años juntos y en una de las etapas más especiales de su relación, la pareja nos habla sobre el compromiso, la boda que imaginan y la vida que sueñan construir en común.
Julio 06, 2026
·
Vanessa Villalba Alcocer