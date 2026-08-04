Ariana Grande rompe el silencio en medio de su último concierto acerca de su próximo retiro

Por primera vez desde que se anunció que dará un paso atrás de la vida pública al finalizar su Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande habló directamente con sus fans durante su concierto en Chicago para explicar la verdadera razón de su decisión. Frente a miles de asistentes, la cantante aseguró que su pausa no es una reacción a los comentarios recientes sobre su cuerpo ni a la intensa atención mediática que ha recibido en los últimos meses.

La decisión no fue aleatoria, fue una que preví mucho tiempo atrás. Ariana Grande

Suhaimi Abdullah/Getty Images

Las declaraciones llegan después de que la noticia de su retiro temporal coincidiera con una nueva ola de comentarios en redes sociales sobre su aspecto físico, especialmente tras el lanzamiento del video musical de “Petal”. Esto llevó a muchos seguidores a pensar que la presión pública había sido el detonante de su decisión.

Fue una decisión que tomé desde un lugar de conciencia y empoderamiento. Pero quiero que sepan que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ariana Grande

Durante su discurso, describió la gira como una experiencia “sanadora” y profundamente especial. También explicó que, tras varios años dedicados a grabar las películas de Wicked, lanzar los álbumes Eternal Sunshine y Petal, además de emprender una gira internacional, siente que es momento de establecer límites y darse un descanso.