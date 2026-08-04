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Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Los rumores sobre una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay continúan generando conversación en redes sociales y programas de espectáculos

Agosto 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
jose eduardo derbez y victoria ruffo.jpg

José Eduardo Derbez y su mamá, la actriz Victoria Ruffo

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Ante la creciente especulación, la actriz Victoria Ruffo decidió pronunciarse por primera vez y dejó claro que no dará crédito a las versiones mientras su hijo no le confirme que existe algún problema en su relación.

Durante un encuentro con la prensa, Ruffo aseguró que también ha escuchado los rumores, pero explicó que no tiene información de primera mano sobre una ruptura entre el actor y la madre de su nieta, Tessa.

“Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa: mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, expresó.

La actriz comentó que, hasta el momento, ha visto a José Eduardo Derbez tranquilo y no percibe señales que confirmen una crisis sentimental. Incluso, señaló que suele darle consejos como madre, pero respeta la vida personal de su hijo.

“Siempre le he dado buenos consejos; que sea buen hijo, buen padre, marido y hermano. Pero ya es un señor y tampoco le pregunto de más”.

Victoria también fue cuestionada sobre la relación que mantiene con Paola, y fiel a su característico sentido del humor, primero respondió entre risas que, “nunca se ha llevado bien con sus nueras”, aunque inmediatamente aclaró que su convivencia con la influencer es cordial.

La actriz explicó que mantienen una relación respetuosa y cercana dentro de lo que corresponde como familia, descartando cualquier conflicto entre ambas.

Victoria Ruffo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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