Revista
Síguenos en:
Lifestyle

Así es Tatel, el lujoso restaurante de Cristiano Ronaldo en CDMX

Fuera del futbol, el astro portugués también ha apostado por el mundo de la gastronomía con Tatel, un lujoso restaurante en CDMX.

Junio 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tatel, el restaurante de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal en CDMX

Tatel, el restaurante de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal en CDMX

Getty Images

Cristiano Ronaldo no solo mete goles dentro de la cancha, al astro del futbol portugues ha sabido construir un imperio empresarial a través de sus inversiones en diferentes rubros, y uno de ellos es la gastronomía a través de su restaurante Tatel, con sede en CDMX.

Esta apuesta gastronómica no solo es de Ronaldo, pues entre su grandes inversionistas también está Rafael Nadal, y además de la CDMX, también cuenta con sedes en otras ciudades importantes como Madrid, Valencia, Los Ángeles y Doha.

Tatel, el restaurante de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal en CDMX

Ubicado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco, Tatel se ha convertido en uno de los lugares más sofisticados de la capital gracias a su propuesta inspirada en la alta cocina española, su elegante diseño y una experiencia que combina gastronomía, música en vivo y entretenimiento.

La marca nació en Madrid en 2014 y, tras consolidarse en destinos como Ibiza, Valencia, Doha y Los Ángeles, abrió sus puertas en México en 2023, con una atmósfera que evoca el glamour de la España contemporánea.

La carta rinde homenaje a la gastronomía mediterránea y española. Entre sus especialidades destacan la tortilla trufada, las croquetas de jamón ibérico, el pulpo a las brasas, la milanesa de ternera con trufa y la famosa tarta de queso madrileña, considerada uno de los postres insignia de la casa.

Los espectáculos en vivo, la mixología de autor y el ambiente cosmopolita han convertido a Tatel en uno de los puntos de encuentro favoritos para empresarios, celebridades y amantes de la buena mesa.

¿Cómo es Tatel en México?

El diseño de Tatel en la CDMX fue conceptualizado por el estudio de interiorismo Grace Design, que desarrolló un concepto inspirado en los clubes clandestinos o speakeasy de los años 20, incorporando elementos locales y trabajo artesanal mexicano para darle identidad propia a la sede de la Ciudad de México.

El resultado es un espacio de más de 1,000 metros cuadrados en una casona de Polanco, donde destacan una gran barra con reminiscencias de la década de 1920, salones privados, una terraza y un rooftop rodeado de vegetación.

Lee...
georgina-rodriguez-inmobiliaria.jpg
Especiales
Las lujosas y costosas joyas de Georgina Rodríguez
Febrero 18, 2020
 · 
Alejandra Morón
Ella es la ex de Cristiano Ronaldo que comparó a Georgina con Kim Kardashian
Entretenimiento
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en problemas por no estar casados
Enero 05, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

Cristiano Ronaldo
Melisa Velázquez
Relacionadas
Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa
Lifestyle
Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa
Junio 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Minimalismo orgánico: la clave de decoración para crear espacios acogedores, elegantes y funcionales
Lifestyle
Minimalismo orgánico: la clave de decoración para crear espacios acogedores, elegantes y funcionales
Junio 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Tacos de autor? Estas son las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX
Lifestyle
¿Tacos de autor? Las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX: Dónde están y cuánto cuestan
Junio 12, 2026
 · 
Tania Franco
Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia
Lifestyle
Trucos de diseño para hacer que una recámara pequeña parezca más grande
Junio 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
MADS MIKKELSEN_ZEGNA_FRAGRANCE_6_BOTTLES.jpg
Lifestyle
ZEGNA revela MEMORIE, una nueva colección de fragancias que condensa más de cien años de visión, oficio y paisaje
Inspirada en la vida y el universo de su Fundador, Ermenegildo Zegna, la colección traduce recuerdos vividos —no como evocación del pasado, sino como experiencia en movimiento— en una narrativa sensorial coherente.
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
SALONCAMARENA_CARAS31.jpg
Lifestyle
Salón Camarena abre sus puertas con una noche de música, nostalgia y espectáculo
Celebrities y socialités se reunieron para celebrar la apertura de Salón Camarena, el nuevo hot spot de Las Palmas inspirado en la época de oro del cine mexicano.
Marzo 09, 2026
hijos-de-cristiano-ronaldo-y-georginajpg
Entretenimiento
¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Una familia de cinco hijos rumbo a una de las bodas más esperadas de todos los tiempos
Agosto 11, 2025
 · 
Tania Franco
cristiano-ronaldo-irina-shayk-parejas.jpg
Personalidades
Ellas fueron las novias de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez
Repasamos los amores que tuvo el futbolista antes de conocer a su futura esposa y madre de sus hijos
Agosto 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez