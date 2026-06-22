Así es Tatel, el lujoso restaurante de Cristiano Ronaldo en CDMX

Cristiano Ronaldo no solo mete goles dentro de la cancha, al astro del futbol portugues ha sabido construir un imperio empresarial a través de sus inversiones en diferentes rubros, y uno de ellos es la gastronomía a través de su restaurante Tatel, con sede en CDMX.

Esta apuesta gastronómica no solo es de Ronaldo, pues entre su grandes inversionistas también está Rafael Nadal, y además de la CDMX, también cuenta con sedes en otras ciudades importantes como Madrid, Valencia, Los Ángeles y Doha.

Tatel, el restaurante de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal en CDMX

Ubicado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco, Tatel se ha convertido en uno de los lugares más sofisticados de la capital gracias a su propuesta inspirada en la alta cocina española, su elegante diseño y una experiencia que combina gastronomía, música en vivo y entretenimiento.

La marca nació en Madrid en 2014 y, tras consolidarse en destinos como Ibiza, Valencia, Doha y Los Ángeles, abrió sus puertas en México en 2023, con una atmósfera que evoca el glamour de la España contemporánea.

La carta rinde homenaje a la gastronomía mediterránea y española. Entre sus especialidades destacan la tortilla trufada, las croquetas de jamón ibérico, el pulpo a las brasas, la milanesa de ternera con trufa y la famosa tarta de queso madrileña, considerada uno de los postres insignia de la casa.

Los espectáculos en vivo, la mixología de autor y el ambiente cosmopolita han convertido a Tatel en uno de los puntos de encuentro favoritos para empresarios, celebridades y amantes de la buena mesa.

¿Cómo es Tatel en México?

El diseño de Tatel en la CDMX fue conceptualizado por el estudio de interiorismo Grace Design, que desarrolló un concepto inspirado en los clubes clandestinos o speakeasy de los años 20, incorporando elementos locales y trabajo artesanal mexicano para darle identidad propia a la sede de la Ciudad de México.

El resultado es un espacio de más de 1,000 metros cuadrados en una casona de Polanco, donde destacan una gran barra con reminiscencias de la década de 1920, salones privados, una terraza y un rooftop rodeado de vegetación.