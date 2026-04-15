Cracks Summit 2026: la experiencia que redefine el éxito llega a Ciudad de México

La conversación sobre el futuro del emprendimiento, la innovación y el liderazgo tiene una nueva cita imperdible en la agenda: Cracks Summit 2026 , un encuentro que promete reunir a algunas de las mentes más influyentes del panorama empresarial y creativo en México y Latinoamérica.

Los próximos 6 y 7 de mayo en Expo Santa Fe, este evento se posiciona como mucho más que una serie de conferencias: es una experiencia inmersiva diseñada para inspirar, conectar y transformar.

Con una curaduría de alto nivel, el summit reunirá perfiles que han marcado tendencia en distintas industrias. Desde la reconocida psiquiatra y autora Marian Rojas Estapé, hasta líderes empresariales como Alfredo Harp Helú y Alejandro Soberón Kuri, el evento ofrece una mirada integral al éxito contemporáneo. A ellos se suman voces clave de la nueva economía digital como Juan Lombana y Anna Sarelly, así como figuras del entretenimiento global como Diego Boneta.

El encuentro es impulsado por Oso Trava, creador de Cracks Podcast, quien ha construido una comunidad enfocada en el crecimiento personal y profesional a través de historias reales de éxito. Bajo un formato dinámico que incluye conferencias, paneles y conversaciones íntimas, Cracks Summit propone un espacio donde las ideas se convierten en acción. Aquí, el aprendizaje no se queda en la teoría. Los asistentes podrán escuchar de primera mano los aciertos, errores y decisiones clave que han marcado el camino de líderes que hoy están redefiniendo el concepto de éxito.

Uno de los grandes diferenciales del evento es su enfoque en la conexión estratégica. En un entorno diseñado para fomentar el intercambio de ideas, Cracks Summit se convierte en el punto de encuentro ideal para crear alianzas, encontrar socios potenciales o incluso detonar nuevas oportunidades de negocio. En un momento donde el conocimiento se ha convertido en una ventaja competitiva, asistir a encuentros como este puede marcar la diferencia entre seguir tendencias o crearlas. Cracks Summit 2026 invita a cuestionar límites, expandir la visión y, sobre todo, a formar parte de una comunidad que entiende que el éxito hoy se construye compartiendo experiencias, aprendiendo de otros y apostando por la evolución constante.