Ellas fueron las periodistas reconocidas en los premios CARAS Mujeres En El Mundo De La Comunicación

En punto de la 1:00 de la tarde del 20 de marzo de 2024, comenzó el brunch en el Hotel Condesa DF en el que se dieron cita nuestras 10 reconocidas como las mujeres más influyentes en la comunicación en México.

Ana Caty Hernández, conductora para TUDN, fue la anfitriona de la premiación, dando paso a las palabras de Maria del Mar Barrientos, directora editorial de CARAS,

“En CARAS decidimos hacer este reconocimiento porque la mayor parte del tiempo ustedes están en la noticia, entrevistan a personajes relevantes del mundo empresarial, deportivo, social, del espectáculo, todos nosotros conocemos la historia y los hechos a través de ustedes”, dijo la directora editorial de CARAS. “Cada una de ustedes ha acompañado a miles y miles de mexicanos a enterarse de lo que está pasando, su trabajo del día a día hace que muchos sintamos que las conocemos, que son cercanas, que son parte de nuestra familia (...) siempre están detrás de la noticia y hoy es tiempo de que la noticia sean ustedes”.

Después de estas palabras, cada una de las reconocidas agradeció el reconocimiento y dio un breve discurso para las personas presentes.

Ellas recibieron los premios CARAS Mujeres En El Mundo De La Comunicación

“Me da placer, un gusto, un honor estar con todas ustedes porque yo también las considero como las mujeres más importantes e influyentes que tenemos en México”, Lolita Ayala

“Estoy haciendo mi luchita desde donde se pueda para llevar la comunicación correcta a donde tenemos que llevarla, con toda la verdad y sin colores”, Mara Patricia Castañeda

“Le agradezco a todas ustedes lo que he aprendido de cada una, qué bueno que estamos juntas para seguir haciendo lo mejor que podemos hacer, que es comunicarnos”. Paty Chapoy

“Si en el ámbito de la comunicación hay espacio para las mujeres es porque hubo espacio para quienes abrieron brecha, quienes fuera pioneras, gracias por eso (...) y gracias también a las nuevas generaciones por confiar en las voces femeninas, y es exactamente a lo que las invita, ya que estamos aquí, juntas, todas, que nos sigamos enlazando, que sepamos sumar la fuerza inmensa que tenemos las mujeres cuando estamos unidas”, Paola Rojas

“Gracias por llegar, por perseverar, ser referente, por abrirnos camino a todas, si le contara a mi mamá dónde estoy ahorita, se volvería loca”, Valeria Marín

“Mi aspecto físico siempre les ha importado, si estoy gorda o estoy flaca, ¿por qué una mujer bonita no puede hablar de deportes?, se me ha cuestionado mucho si sé de deportes y me encantan, me apasionan, los practico, los vivo, los siento y eso es difícil explicárselo a los hombres que dominan mi área, pero me da gusto que cada vez somos más, que rompemos estereotipos”, Vanessa Huppenkothen

“El periodismo es un camino donde el 80 por ciento no se ve, es un fuego que nos carcome, y la gente te dice que es lo último que tenías que hacer y tú sientes que debes de tener mil años para poder contar mil historias más, así que este premio quiero dedicárselo a quien crea en el trabajo sustantivo, en el trabajo riguroso, el trabajo empático, el trabajo sin ego, eso es lo que yo le heredaría a una generación que se ve constantemente al teléfono, todas las que están aquí porque no se han tomado una selfie antes que otra cosa”, Karla Iberia Sánchez

“Compartir una mesa con ustedes ha sido una gran felicidad y un gran honor, no tengo palabras para decirles lo mucho que las quiero, las tengo siempre en mi corazón”, Maxine Woodside

“Como casi todo lo que pasa en esta maravillosa carrera, no me creo estar sentada en la misma mesa que ustedes, mujeres a las que admiro y aspiro a ser como ustedes”, Danielle Dithurbide

“Algunos lo hacemos más o menos bien, pero todos los hacemos con amor por México y con amor por las mujeres”, Elena Poniatowska