Alexandre Assouline da la bienvenida a la primera boutique de Assouline en México

Hace tan solo unos meses (por ahí de febrero) dimos la bienvenida al coffee table book más icónico de la existencia: el Mexico City Travel Series de Assouline. Este, escrito por Aleph Molinari y Anfisa Vrubel, celebraba el legado cultural de nuestro país y más específicamente la capital, y lo plasmaba en una edición de los libros más famosos del mundo. Para continuar contando una historia de arte, gastronomía, moda y artesanía, Assouline ha abierto su primera boutique en la Ciudad de México en Artz Pedregal. Tuvimos el honor de platicar con Alexandre Assouline, COO de Assouline e hijo de los fundadores, quien comentó sobre la importancia que tiene México en la historia de Assouline, y las razones por las que era hora de abrir un espacio de la marca en el país.

Más de treinta años han pasado desde que Assouline comenzó a contar historias sobre cultura, arte y moda. Sus números han llenado nuestras salas, siendo un regalo perfecto para cualquiera y llegando como una lección que se cuenta fácilmente de manera visual. “La Ciudad de México es un hub cultural que crece día con día, y había tomado tiempo, pero finalmente estamos volteando a ver la grandeza de este país y de su capital”, comenta Alexandre Assouline.

Einar González

Han pasado 30 años desde el lanzamiento de Assouline. Eres parte de la familia y trabajas para la marca. ¿Cuál es la experiencia más gratificante que has tenido?

Creo que fue el primero cuando comencé hace 10 años con la familia. Después de asistir a ciertas escuelas, me enviaron a Londres para abrir la tienda insignia para comprender la experiencia minorista, el recorrido real del cliente y cómo organizar los productos de una manera determinada. Por eso fue muy interesante estar cerca del cliente y no solo en la oficina donde estamos en la sede central. Este fue un muy buen primer paso para mí porque me hizo ver 360 grados y luego pasé a un rol más corporativo, pero ha sido un viaje increíble durante los últimos diez años.

Entonces, hemos visto el lanzamiento del libro Mexico City y ahora estánabriendo la boutique. Históricamente, ¿dónde encuentra Assouline la inspiración de la Ciudad de México y por qué es importante para Assouline estar conectada con la Ciudad de México de alguna manera?

México, para mí, es un lugar hermoso. Amo la Ciudad de México en general y México como país también. Le propuse matrimonio a mi esposa en México en Careyes, y la Ciudad de México es un lugar que siempre me ha encantado. Incluso me he planteado vivir aquí en algún momento de mi vida. También es importante porque la clientela que tenemos aquí también está muy interesada en el diseño de interiores y la cultura. Por eso, es importante para nosotros conectarnos con clientes como ese. Esta es la primera tienda en México y ojalá en los próximos años haya más. En términos de replicación, a nivel global, seleccionamos un destino que queremos cubrir en la sección de viajes y seleccionamos lo que queremos descubrir para nuestros sets y contar la historia porque somos narradores. Como familia, hacemos una lista de lo que nos intriga, lo que decidimos descubrir, y luego encontramos al autor y curador adecuado que tenga algún punto de vista sobre el tema, no solo las imágenes normales. Es una implicación de emociones y de traer inspiración, unas palabras que son muy importantes en las publicaciones que hacemos, y tardamos de 8 a 12 meses en cada publicación. Por lo tanto, debemos querer emprender el viaje. Entonces, buscamos al autor que aporte el punto de vista y el sentido del estilo que buscamos en esa colección. No es una guía de viajes; es una guía de estilo. Luego licenciamos las imágenes con los fotógrafos o incluso las enviamos a los fotógrafos.

Ximena de Esesarte y Alexander Assouline Einar González

¿Por qué eligieron la Ciudad de México para su primera tienda o espacio físico en Latino América?

Yo diría que es la primera boutique. Teníamos corners de marca que también son importantes para nosotros, pero finalmente abrimos la tienda en la Ciudad de México, siendo la ubicación adecuada en América Latina. Llevamos mucho tiempo buscando abrir aquí, el lugar, el momento y el espacio adecuados para nosotros. Aunque la boutique es pequeña, es una manera de contar realmente nuestra historia y el diseño que queríamos, mostrando quiénes somos y expandiéndonos en los próximos años.

¿Cómo sientes que con tu experiencia estás conectando a más personas con las historias de Assouline? ¿Cómo unes la marca y la gente?

Hemos tenido desarrollos importantes en los últimos años y ahora también hicimos crecer la marca internamente. Las áreas de marketing, para nosotros, no son típicas; es ayudar y crear mejor contenido, mejores historias y conectar al cliente con algo más que un simple objeto. Hablamos mucho del libro como objeto porque la mayor parte del tiempo está cerrado, pero queremos que la historia cobre vida. Con la Travel Series es como planeamos conectar cada vez más y otras series. Cosas muy grandes que estamos empezando a desarrollar.

¿Cómo interactúan con la comunidad local y brindan una plataforma para los artistas locales y la escena artística en México?

No se trata solamente de abrir una tienda. Puedes comprar en línea y te lo entregan en casa. Buscamos conectar con el mercado local en el momento y lugar adecuado. Vamos a comenzar a desarrollar más publicaciones en América Latina y México específicamente, buscando principalmente más boutiques en México y creando contenido en torno a ellas para celebrar y conectar, y pronto publicaremos 2 o 3 libros sobre moda, arte y diseño relacionados con México.Estoy muy emocionado de asistir a la inauguración de esta tienda y la de México estaba en mi radar. Estar aquí para comprender nuestra red y lo que buscan porque la gente confía en nosotros en el contexto que desarrollamos y saber lo que buscan nos ayuda a celebrarlo. También estamos lanzando velas y fragancias para el hogar, lo que nos acerca mucho más a la gente y a sus hogares. Eso es Assouline.