Marcos Witt presenta Legado y arranca su nueva gira en el Auditorio Nacional

CARAS: ¿Qué significa Legado para ti?

Marcos Witt: Significa mi cuerpo de trabajo, pero también significa a quiénes se los estoy encargando, a la siguiente generación. Celebro lo que hemos hecho, pero también celebro a las nuevas voces que se están presentando y a quienes quiero apoyar.

C: ¿Qué es lo que más te emociona de este álbum?

MW: Me emociona lo que viene, porque algunos de estos invitados que están en el álbum son una fuerza y tienen música dentro , tienen voces increíbles. Hay mucho futuro en la música cristiana y vienen cosas muy bonitas. Son canciones que ya conocen, pero con un arreglo nuevo, con voces nuevas. Y es muy refrescante escuchar una canción tan antigua pero hecha de una manera diferente.

C: ¿Cómo te preparas para cantar en el Auditorio Nacional?

MW: La preparación comenzó hace meses atrás, cuando supimos que teníamos confirmado el Auditorio Nacional, yo me dediqué a lo mío. Lo mío es el orden de las canciones, cuáles canciones, y luego mi equipo me venía diciendo “Oye, confirmó tal o cuál”, y entonces conforme yo iba viendo quiénes venían, iba modificando la lista. Eso yo se los entregué al equipo técnico hace ya más de un mes, y ellos han estado trabajando en luces, videos, pantallas… Hay un trabajo enorme detrás, pero va a ser una noche espectacular.

C: ¿Cómo te diste cuenta de que Dios te estaba llamando a cumplir una misión para él?

MW: Fue algo muy natural, muy orgánico. Yo empecé a componer canciones a los 16 años y las tocaba para mis amigos en la iglesia. Me preguntaban “¿Tú las compusiste?” y luego me traían a sus amigos y me pedían “A ver, toca esa canción que nos cantaste”. Ahí me di cuenta de que algo estaba pasando. Y luego, a los 19 años, que es cuando yo empiezo profesionalmente trabajar en la música, decidí hacer algo que muy pocos estábamos haciendo, que era unir mi amor por la música con mi amor por Dios… Y de ahí salieron todas estas canciones.

No fue algo que yo estaba persiguiendo, sino que se dio. Yo soy de Durando, y de repente me invitaban a Torreón, me invitaban a Zacatecas, Saltillo, Culiacán, Mazatlán, y yo iba. Eran conciertitos muy chiquitos, 100 o 50 personas, pero eso empezó a explotar. Así es como comenzó todo esto, y ya van 44 años en los que todavía me sorprendo.

C: ¿Qué es lo más valioso que te ha dejado este camino de fe?

MW: Un profundo agradecimiento. A Dios primero, pero también a muchísimas personas que hemos hecho amistad a lo largo de todos estos años, muchísimas personas que me rodean en mi equipo de trabajo. Personas que Dios me dio el privilegio de ayudar a que comenzaran sus carreras. Un profundo agradecimiento.

Billy Pérez.

C: ¿Qué podrás decirle a las personas que están sufriendo una crisis de fe?

MW: Lo que sí sé es que si no nos soltamos de la mano de Dios, vamos a poder atravesar esa crisis con más ayuda. Cuando nos soltamos de su mano es cuando nos metemos en cualquier cantidad de problemas y situaciones. ¡No se suelten de la mano de Dios! Muchas personas, cuando cometen un error, por ejemplo, lo que en la iglesia llamamos ‘un pecado’, en lugar de correr hacia Dios, corren de Dios. Cuando cometemos un error es cuando más debemos de correr hacia él.

Yo los invito a que cuando estemos en tiempos difíciles, corran hacia él. Y alguien podría decirme “¿Cómo le hago?”. Bueno, puedes empezar haciendo una oración, habla con él, platícale qué es lo que estás pasando. También te puede ayudar poner música de alabanza, la misma música que hacemos yo y muchos otros, eso también te va a ayudar.

C: Y a ti, ¿qué canciones te han acompañado en momentos difíciles?

MW: Cada vez que yo canto ‘Dios ha sido bueno’, por ejemplo, me reenfoca a no estar viendo lo malo sino lo bueno que hay en mi vida. Y la mayoría de eso viene de parte de Dios.