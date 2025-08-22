Famosos que marcaron la moda en los 90 y siguen siendo inspiración

Los años 90 fueron una época dorada para la moda: jeans de tiro alto, crop tops, chaquetas de cuero y peinados inolvidables dominaron la cultura pop. Pero fueron las celebridades quienes convirtieron esas tendencias en verdaderos íconos de estilo.

1. Madonna – La reina del pop y del estilo atrevido

Madonna no solo rompió récords musicales, también revolucionó la moda con sus corsés de Jean Paul Gaultier, guantes de encaje, crucifijos y un estilo provocador que marcó la década. Su estética rebelde es todavía un referente en las pasarelas.

Gie Knaeps/Getty Images

2. Leonardo DiCaprio – El galán juvenil del minimalismo cool

En los 90, Leonardo DiCaprio se convirtió en el rostro del cine adolescente y del estilo effortless. Camisas abiertas, jeans relajados y peinados casuales definieron su imagen, replicada por miles de jóvenes en todo el mundo.

mikel roberts/Sygma via Getty Images

3. Johnny Depp – Grunge bohemio con actitud rebelde

Johnny Depp impuso un estilo alternativo que mezclaba sombreros, camisas arrugadas, collares, anillos y gafas oscuras. Su look bohemio y grunge fue un sello personal que lo convirtió en un referente de moda masculina en los 90.

Vinnie Zuffante/Getty Images

4. Jennifer Aniston – El fenómeno del corte “Rachel”

Con su papel en Friends, Jennifer Aniston popularizó el icónico corte de cabello “The Rachel”, copiado en miles de salones de belleza alrededor del mundo. Su estilo casual con jeans y camisetas básicas definió el chic relajado de la época.

5. Britney Spears – La princesa del pop y el estilo colegiala

Britney Spears marcó un antes y un después con el video “…Baby One More Time”. Sus looks de falda de cuadros, tops cortos y accesorios coloridos se convirtieron en símbolos del estilo juvenil de finales de los 90.

6. Michael Jackson – El rey del pop y de la chaqueta de cuero

Michael Jackson también dominó la moda de los 90 con sus chaquetas militares, guantes brillantes y botas de hebilla. Sus estilismos sobre el escenario marcaron tendencia global, combinando música, espectáculo y moda en una sola imagen.

Lester Cohen/Getty Images

La moda de los años 90 no puede entenderse sin estas celebridades que transformaron la cultura pop en una pasarela global.