Moda

Famosos que marcaron la moda en los 90 y siguen siendo inspiración

Desde los looks icónicos de Madonna hasta el estilo juvenil de Leonardo DiCaprio y Britney Spears, repasamos a las celebridades que definieron la década

August 21, 2025 • 
Tania Franco
Madonna - Michael Jackson

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Los años 90 fueron una época dorada para la moda: jeans de tiro alto, crop tops, chaquetas de cuero y peinados inolvidables dominaron la cultura pop. Pero fueron las celebridades quienes convirtieron esas tendencias en verdaderos íconos de estilo.

1. Madonna – La reina del pop y del estilo atrevido

Madonna no solo rompió récords musicales, también revolucionó la moda con sus corsés de Jean Paul Gaultier, guantes de encaje, crucifijos y un estilo provocador que marcó la década. Su estética rebelde es todavía un referente en las pasarelas.

Madonna

Gie Knaeps/Getty Images

2. Leonardo DiCaprio – El galán juvenil del minimalismo cool

En los 90, Leonardo DiCaprio se convirtió en el rostro del cine adolescente y del estilo effortless. Camisas abiertas, jeans relajados y peinados casuales definieron su imagen, replicada por miles de jóvenes en todo el mundo.

Leonardo DiCaprio - Moda noventera

mikel roberts/Sygma via Getty Images

3. Johnny Depp – Grunge bohemio con actitud rebelde

Johnny Depp impuso un estilo alternativo que mezclaba sombreros, camisas arrugadas, collares, anillos y gafas oscuras. Su look bohemio y grunge fue un sello personal que lo convirtió en un referente de moda masculina en los 90.

Johnny Depp - moda

Vinnie Zuffante/Getty Images

4. Jennifer Aniston – El fenómeno del corte “Rachel”

Con su papel en Friends, Jennifer Aniston popularizó el icónico corte de cabello “The Rachel”, copiado en miles de salones de belleza alrededor del mundo. Su estilo casual con jeans y camisetas básicas definió el chic relajado de la época.

Jennifer Aniston - outfits

Kevin.Mazur/WireImage

5. Britney Spears – La princesa del pop y el estilo colegiala

Britney Spears marcó un antes y un después con el video “…Baby One More Time”. Sus looks de falda de cuadros, tops cortos y accesorios coloridos se convirtieron en símbolos del estilo juvenil de finales de los 90.

Brtiney Spears - outfits

KMazur/WireImage

6. Michael Jackson – El rey del pop y de la chaqueta de cuero

Michael Jackson también dominó la moda de los 90 con sus chaquetas militares, guantes brillantes y botas de hebilla. Sus estilismos sobre el escenario marcaron tendencia global, combinando música, espectáculo y moda en una sola imagen.

Michael Jackson outfits

Lester Cohen/Getty Images

La moda de los años 90 no puede entenderse sin estas celebridades que transformaron la cultura pop en una pasarela global.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
