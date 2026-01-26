Suscríbete
Dior deslumbra en Paris Fashion Week con su Alta Costura Primavera-Verano 2026

En el marco de la Semana de la Moda de París, Dior presenta su nueva colección Alta Costura Primavera-Verano 2026, marcada por el debut de Jonathan Anderson, el nuevo diseñador creativo de la marca

Enero 26, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
En París, Jonathan Anderson, director creativo de Dior, presenta una de las colecciones más esperadas de la temporada: su primera línea de Alta Costura para Dior Primavera-Verano 2026. La propuesta combina la artesanía tradicional de la Maison con referencias a la naturaleza, destacando el trabajo manual, los detalles hechos a mano y una visión más fresca de la alta costura.

Todo comenzó cuando la Maison transmitió un cortometraje que introdujo el universo creativo de Anderson. A través de estas imágenes, los espectadores pudieron apreciar la alta costura desde el proceso de creación, con un claro énfasis en el oficio de la sastrería, el trabajo artesanal y las ilustraciones florales que sirven como hilo conductor de la colección.

La propuesta se caracteriza por una estética ligera y femenina, donde los vestidos largos y fluidos son los grandes protagonistas. En la pasarela se vieron telas suaves como sedas, tules y organzas, trabajadas con bordados delicados y acabados realizados completamente a mano.

Dior-presenta-su-nueva-colección-2026.jpg

La colección apuesta por siluetas simples pero elegantes, con faldas amplias, capas transparentes y cuerpos estructurados de manera sutil. Los detalles florales y los motivos naturales aparecen de forma discreta, aportando frescura y un aire romántico a las prendas. La paleta de colores se mantiene en tonos claros y suaves, reforzando la sensación de ligereza y sofisticación.

No podía faltar la presencia de artistas y celebridades en el desfile de Dior, quienes apoyaron a Jonathan Anderson en su debut al frente creativo de la maison. Entre los invitados destacaron: Rihanna, Brigitte Macron, Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Joe Alwyn, Alexa Chung, Lewis Hamilton, Jamie Dornan, Mona Tougaard, Marc Forné, Carla Bruni y Manu Ríos, entre otros.

Rihanna-en-camino-al-desfile-ded-dior.jpg

Screenshot

El desfile de Jonathan Anderson fue todo un éxito. La colección marca el inicio de una nueva etapa creativa para la firma, manteniendo la elegancia clásica que distingue a Dior, pero incorporando una mirada más moderna, actual y cercana.

