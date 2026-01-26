Dior deslumbra en Paris Fashion Week con su Alta Costura Primavera-Verano 2026

En París, Jonathan Anderson, director creativo de Dior, presenta una de las colecciones más esperadas de la temporada: su primera línea de Alta Costura para Dior Primavera-Verano 2026. La propuesta combina la artesanía tradicional de la Maison con referencias a la naturaleza, destacando el trabajo manual, los detalles hechos a mano y una visión más fresca de la alta costura.

Todo comenzó cuando la Maison transmitió un cortometraje que introdujo el universo creativo de Anderson. A través de estas imágenes, los espectadores pudieron apreciar la alta costura desde el proceso de creación, con un claro énfasis en el oficio de la sastrería, el trabajo artesanal y las ilustraciones florales que sirven como hilo conductor de la colección.

La propuesta se caracteriza por una estética ligera y femenina, donde los vestidos largos y fluidos son los grandes protagonistas. En la pasarela se vieron telas suaves como sedas, tules y organzas, trabajadas con bordados delicados y acabados realizados completamente a mano.

La colección apuesta por siluetas simples pero elegantes, con faldas amplias, capas transparentes y cuerpos estructurados de manera sutil. Los detalles florales y los motivos naturales aparecen de forma discreta, aportando frescura y un aire romántico a las prendas. La paleta de colores se mantiene en tonos claros y suaves, reforzando la sensación de ligereza y sofisticación.

No podía faltar la presencia de artistas y celebridades en el desfile de Dior, quienes apoyaron a Jonathan Anderson en su debut al frente creativo de la maison. Entre los invitados destacaron: Rihanna, Brigitte Macron, Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Joe Alwyn, Alexa Chung, Lewis Hamilton, Jamie Dornan, Mona Tougaard, Marc Forné, Carla Bruni y Manu Ríos, entre otros.

Screenshot

El desfile de Jonathan Anderson fue todo un éxito. La colección marca el inicio de una nueva etapa creativa para la firma, manteniendo la elegancia clásica que distingue a Dior, pero incorporando una mirada más moderna, actual y cercana.

