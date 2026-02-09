Lifestyle
Olimpicos Milan-Cortina
Sports
El patinador estadounidense Ilia Malinin se lleva el oro con el “salto prohibido”
Malinin conquistó el oro en Milán-Cortina 2026 tras ejecutar un backflip, que estuvo prohibido por 50 años
Febrero 09, 2026
·
Diana Laura Sánchez