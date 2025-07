Dawson’s Creek 2.0: Katie Holmes y Joshua Jackson se reencuentran tras 22 años en la trilogía Happy Hours

Katie Holmes (46) y Joshua Jackson (47), conocidos mundialmente por sus papeles como Joey Potter y Pacey Witter en Dawson’s Creek (1998–2003), vuelven a trabajar juntos en una trilogía de películas titulada Happy Hours. Este proyecto marca su primera colaboración en pantalla desde el fin de la serie, hace 22 años.

Happy Hours: una trilogía sobre reencuentros

La historia se centra en dos antiguos amantes que se reencuentran en la adultez. Ahora deben enfrentar retos como las carreras profesionales, responsabilidades familiares y el complicado camino para retomar el amor del pasado. Se presenta como una dramedia centrada en el desarrollo emocional y la esperanza frente a las pérdidas.

Holmes no solo protagoniza las películas, sino que también se encarga del guion y la dirección. Con experiencia previa en títulos independientes como All We Had (2016), Alone Together (2022) y Rare Objects (2023), este ambicioso proyecto refuerza su papel multifacético en la industria. Jackson retoma su rol clave como coprotagonista.

Rodaje en curso en Nueva York

La producción ya comenzó este verano en las calles de Nueva York, según imágenes captadas el 21 de julio. Se espera que las tres entregas se filmen de forma consecutiva, con un elenco que incluye a Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, y Donald Webber Jr., entre otros.

Katie Holmes compartió en Instagram, “Estoy muy agradecida de poder trabajar nuevamente con tantos de mis maravillosos amigos… y trabajar con Josh después de tantos años es una prueba del verdadero valor de la amistad.”Añadió que Happy Hours es “una historia de amor que incluye a muchas personas a las que adoro. No podemos esperar a que todos vean lo que estamos creando”.

La química que encendió fandoms en los años noventa se reinvigoró con fotografías del set, donde ambos aparecen caminando y conversando con complicidad. El anuncio ha generado un entusiasmo inmediato, especialmente entre quienes vivieron la serie original.