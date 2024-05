Bobo Burgers: Vinito, pollito y hamburguesas

¡Ya! El catching up con todos los nuevos restaurantes que abren en la Ciudad de México todos los días es im-po-si-ble. Que si el nuevo de la Juárez, que si el de la Roma Norte con comida del sur de la república. Para evitarnos temas de qué lugar visitar optamos por uno con un menú que, aunque sencillo, tiene todo lo que necesitamos para satisfacer el antojito de hamburguesas. Un fast food revampeado. Esto es Bobo Burgers y las razones por las que deberías visitarlo.

Creado por la chef Valeria Velásquez, quien es también la mente maestra detrás del Malcriado Café, Bobo Burgers llegó hace no más de unos diez días a la Colonia Condesa. “Bobo es un burger joint con inspiración americana, elementos europeos y acentos mexicanos”, menciona Velásquez. Desde el momento en que pasas frente al local en Tamaulipas 125, te recibe una vibe súper relajada con low light y low-fi beats en las bocinas de Silencio. Su diseño interior, obra de Roberto Michelsen, nos recuerda casi al look and feel de un restaurante auténtico japonés o al de una casa danesa con su minimalismo innegable y acentos de los lugares de comida mexicanos. Cuando llegas, te recibe una carta, corta y concreta, con solo lo necesario para enamorarte y hacerle huequito a la comida que vas a pedir.

Valeria Velásquez

La esencia de Bobo Burgers y el trabajo de Valeria Velásquez recaen en optar por lo simple, dejando a un lado las excentricidades, porque aquí lo que habla es el saber cómo trabajar los insumos, y no la ostentosidad de estos. Valeria, junto a su equipo, ha logrado construir una red de productores local que procura el obtener solo los ingredientes de la mejor calidad. ¿Quién diría que, de un buen brioche, una carnita, jitomate fresco y queso podría salir una delicia absoluta? Posible en el Bobo Burgers.

Regresando a la comida, y al menú sencillo, en este te encuentras con hamburguesas sencillas y dobles, grilled cheese sandwiches, acompañados de papitas al estilo McDonald’s, y una variedad de complementos como tocino y dill pickles, así como unas palomitas de pollo frito al estilo Louisiana, que perdón la expresión, pero no tienen ancestros. Valeria tiene una formación como enóloga, por lo que claramente tenía que incluir una selección de vinos sinigual, así como una cerveza especial de la casa. El vino tinto de la casa, Todos contentos, se hizo en conjunto con Radicante, de Óscar Mancillas y la cerveza de la casa, que es una Pale Ale es en colaboración con Cru Cru.

La hamburguesa sencilla Cortesía

No vamos a repetir mucho lo que ya dijimos, pero si tienes antojo de una hamburguesa esta es una sincera recomendación porque el spot de Bobo Burgers está ideal para una tarde de comida y vinito.