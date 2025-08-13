Descubre el lado más lujoso y exclusivo de Washington, DC con estas actividades

Por Mariana Mijares. Además de invitar a sumergirse en su historia, arte y cultura desde múltiples ángulos Washington, DC es también un escenario perfecto para vivir experiencias de lujo que conjugan sofisticación y distinción. Entre cenas entre estrellas Michelin, recorridos privados por monumentos icónicos, Spas de clase mundial y boutiques de diseñador, aquí cada plan puede sentirse como una ocasión especial. A continuación, algunas ideas para descubrir el lado más elegante y sorprendente de la capital.

El arte de lo exclusivo

En Washington, DC, los museos también ofrecen experiencias que van más allá de una visita tradicional. Por ejemplo, en Hillwood Estate, Museum & Gardens es posible agendar recorridos privados guiados por curadores, visitas temáticas al invernadero o a los jardines de orquídeas, e incluso disfrutar de una sesión de “baño de bosque” inspirada en la tradición japonesa. La experiencia puede complementarse con un elegante high tea.

En el Museum of the Bible, las experiencias premium incluyen realidad virtual, talleres inmersivos y recorridos sensoriales que exploran la historia de las escrituras a través de tecnología de punta. Mientras tanto, el International Spy Museum ofrece tours guiados por exagentes de la CIA y permite elegir con antelación a un agente para recorrer el museo.

Robert Urteaga

La Biblioteca del Congreso también organiza Live! at the Library, veladas con bebidas, acceso exclusivo a sus exposiciones y actividades nocturnas.

Otros espacios que pueden elevar tu visita son el Hirshhorn Museum, la National Portrait Gallery, el National Museum of Women in the Arts y la Phillips Collection, donde se pueden sumar talleres guiados por artistas, conciertos de cámara o cócteles nocturnos durante el evento Phillips After 5.

Robert Urteaga

Tours con toque VIP

Desde un recorrido en limo por el National Mall hasta una caminata con guía privado por los murales más representativos de la ciudad, los tours personalizados permiten explorar Washington, DC de forma distinta. Empresas como DC Design Tours, A Tour of Her Own o Black Broadway Tours diseñan experiencias a medida; ya sea enfocadas en arquitectura, historia afroamericana o mujeres pioneras.

Para los curiosos del espionaje, Spyher ofrece tours temáticos guiados por exagentes de inteligencia. Y para una perspectiva única de la Catedral Nacional de Washington, puedes elegir un recorrido por sus vitrales, su arquitectura o incluso subir a las torres para ver la ciudad desde las alturas.

Robert Urteaga

También podrías reservar un picnic con cátering incluido en Hains Point o Gravelly Point, junto al río, con vistas a los monumentos y cerezos.

Otra forma original de llevarte un recuerdo de la capital es con una sesión fotográfica personalizada entre monumentos, con fotógrafos como Jason Weil o Jon Armstrong.

En el agua, lujo flotante

Washington, DC también se disfruta desde el agua. Las opciones van desde un paseo en kayak al atardecer hasta experiencias totalmente personalizadas a bordo de yates. Mahogany Boat Charters y Embark DC permiten recorrer el Potomac con propuestas a medida.

Para una noche romántica, City Experiences ofrece cruceros con cena gourmet y música en vivo. Nautiste Yacht Experiences, por su parte, eleva el concepto de navegación con menú preparado por chef Michelin, sommelier y degustación de caviar.

Los más activos pueden optar por tours nocturnos en paddleboard con REI Co-op o Boating in DC. Otra opción es alquilar un barco eléctrico privado a través de SeaDC para disfrutar con amigos. También puede ‘elevar’ el viaje con un barco con jacuzzi de Sea the City DC.

Shopping de alto nivel

La capital también presume destinos de compras dignos de exigentes fashionistas. CityCenterDC reúne boutiques de firmas como Hermès, Gucci, Louis Vuitton y Dior. En su icónica Palmer Alley las instalaciones cambian con cada temporada, convirtiéndola en uno de los rincones más fotografiados de la ciudad.

Georgetown aúna historia y estilo con tiendas exclusivas en M Street y calles adoquinadas ideales para una tarde de compras y cena al aire libre. Y para quienes prefieren los outlets, Leesburg Premium Outlets y Tanger Outlets en National Harbor ofrecen marcas como Burberry, Tory Burch y Hugo Boss a precios especiales.

Robert Urteaga

Hospedaje elevado: noches de lujo en la capital

Ya sea que busques un penthouse con terraza, o una ubicación perfecta para caminar hacia las principales atracciones, Washington, DC tiene opciones de hospedaje que elevan cualquier visita. Porque en esta ciudad, los hoteles también cuentan historias.

Desde rooftops con vistas increíbles hasta hoteles cinco estrellas con spas y restaurantes galardonados, en la capital, el lujo se vive no sólo a través de las comodidades, sino también del servicio y las experiencias personalizadas.

A solo unos pasos de la Casa Blanca, el AKA White House ofrece suites espaciosas de una o dos recámaras con cocinas completamente equipadas, salas independientes y, en sus penthouses, terrazas privadas ideales para cenas al aire libre. Una excelente opción si se busca privacidad sin sacrificar ubicación.

Un poco más al este, el Conrad Washington, DC redefine la elegancia urbana con vistas panorámicas de Downtown, un bar en la azotea y acceso directo a tiendas y restaurantes en CityCenterDC.

Estuary Bar Conrad Washington, DC

Por su parte, el Salamander Washington DC, de 5 estrellas, es un lujoso oasis urbano a poca distancia a pie de monumentos emblemáticos. Ubicado entre el National Mall y The Wharf, este hotel de lujo de 373 habitaciones cuenta con habitaciones bellamente decoradas con vistas panorámicas de la capital. The Lounge, junto al vestíbulo del hotel, es una vibrante sala de estar con vistas al Grand Lawn.

Además, es hogar del renombrado Salamander Spa, donde los huéspedes pueden disfrutar de un viaje de bienestar personalizado con tratamientos exclusivos de la marca Salamander. El spa cuenta con una piscina de entrenamiento climatizada, ocho salas de tratamiento privadas, una tranquila piscina de vitalidad, sauna, baño de vapor y entrenamiento personalizado a pedido en nuestro gimnasio de última generación.

The Salamander Washington DC

Justo en el corazón de Georgetown, el Four Seasons Hotel presume el título de ser el único hotel en DC con la distinción Forbes Five-Star, gracias a su impecable servicio, diseño sofisticado y ubicación privilegiada sobre el canal Chesapeake & Ohio. Considerado también Five-Diamond, ha recibido a figuras del mundo político, diplomático y cultural y ofrece experiencias a la medida: desde uno de los clubes de fitness y spas privados más exclusivos de la ciudad, hasta un viaje culinario liderado por el chef Michael Mina, con reconocimiento de Michelin.

También te invitamos a conocer el Hay-Adams, frente a la Casa Blanca, ofrece una experiencia de realeza con habitaciones que miran al corazón de la ciudad, y el JW Marriott y The Watergate Hotel permiten complementar la estadía con picnics personalizados en puntos estratégicos.

Para quienes deseen estar cerca del río Potomac encontrarán en el InterContinental Washington, DC - The Wharf una propuesta moderna y sustentable con habitaciones de diseño contemporáneo y acceso directo al vibrante paseo marítimo del muelle.

Y si la idea es hospedarse en un ícono de la ciudad, el legendario Willard Intercontinental Hotel (que tiene más de 200 años de historia) ha sido la “residencia” de presidentes y personalidades del mundo. Ubicado junto a la Casa Blanca, su arquitectura y legado invitan a vivir la historia desde adentro.

Hotel Hay-Adams, White House View room

Ubicado en un antiguo banco en Penn Quarter, y como una experiencia más íntima, el Riggs Washington, DC fusiona diseño vanguardista con historia arquitectónica, mientras que el Pendry Washington, DC - The Wharf destaca por su arte local, estética europea y un spa que invita al descanso total tras explorar la ciudad.

En la zona más vibrante del noreste de la ciudad, el Morrow Hotel ofrece un enfoque lifestyle con programación exclusiva y alianzas con creadores locales, mientras que el Dupont Circle Hotel, frente al parque del mismo nombre, es ideal para caminar por embajadas, cafés y librerías entre edificios de época.

Por otra parte, a solo dos cuadras de la Casa Blanca, el St. Regis Washington, DC seduce con su herencia aristocrática, con la posibilidad de vivir el Afternoon Tea y un servicio que hace honor a su reputación.

Finalmente, en el legendario Waldorf Astoria, ubicado en el histórico Old Post Office, puedes hospedarte en suites presidenciales y disfrutar de un servicio cinco estrellas.

Waldorf Astoria

Noches con estilo: música, teatro y arte VIP

Para encontrar espectáculos en espacios con historia, Blues Alley ofrece jazz en vivo en una caballeriza del siglo XVIII en Georgetown.

Además de conciertos y ballet, el Kennedy Center otorga a sus miembros beneficios como entradas prioritarias y visitas guiadas tras bambalinas. Lo mismo sucede con el Teatro Nacional o el Warner Theatre, que ofrecen experiencias VIP, cocteles incluidos y butacas premium.

Los fanáticos de la cultura también pueden acceder a talleres de graffiti con artistas como Rajan Sedalia, noches de arte y vino en la Phillips Collection o funciones privadas en el Howard Theatre, donde alguna vez cantaron Ella Fitzgerald y Duke Ellington.

Josh Brick

Citas de lujo: romance con estrella

En Washington, DC, las citas van más allá de un simple plan en pareja: son experiencias memorables que combinan estrellas Michelin, terrazas con vistas únicas y tratamientos de spa diseñados para conectar. Ya sea compartiendo una copa de vino, una cena frente al agua o una noche especial, aquí el amor -como el buen vino-, se disfruta con calma, detalle y un toque de lujo. Aquí ideas para una velada inolvidable:

La ciudad se ha consolidado como capital gastronómica gracias a chefs como José Andrés y Aaron Silverman. En minibar, el primero propone un menú de alta cocina molecular de múltiples tiempos, mientras que Pineapple & Pearls, del segundo, sorprende con una experiencia de 15 tiempos que redefine el romanticismo culinario. Ambos cuentan con dos estrellas Michelin y están entre los más codiciados del país.

Nada dice “cita especial” como una copa frente al skyline iluminado. En el rooftop del Hotel Washington, el VUE Rooftop DC ofrece vistas privilegiadas al Monumento a Washington y a la Casa Blanca, ideal para un brindis con estilo, cócteles de temporada y una atmósfera sofisticada. En Dupont Circle, Iron Gate convierte su patio con luces tenues, chimeneas y plantas como wisteria en el escenario perfecto para una cena romántica.

VUE Rooftop DC

Ahora que, si lo que buscas es una cita con encanto clásico, Blue Duck Tavern, dentro del Park Hyatt, cautiva con sus platillos de temporada cocinados en horno de leña. A la par, Kinship y Métier del chef Eric Ziebold ofrecen menús que exploran ingredientes, historia y técnicas con una mirada contemporánea.

Para explorar a través de sabores, Allegory; un bar oculto detrás de una puerta discreta en la biblioteca del hotel Eaton DC, fusiona arte, literatura, activismo y coctelería de autor. La pieza central es una obra del artista Erik Thor Sandberg que reinterpreta Alicia en el país de las maravillas a través de los ojos de Ruby Bridges, la niña afroamericana que desafió la segregación escolar en 1960. Los cócteles, igual de audaces, combinan técnicas moleculares y sabores inesperados.

A unas cuadras, Jane Jane se presenta como un bar de cócteles clásicos con un diseño acogedor ideal para brindar antes o después de la cena. Ambos espacios capturan el espíritu creativo y sofisticado de DC.

Allegory

En Washington, DC, el lujo no es solo una categoría: es una forma de vivir la ciudad. Ya sea que busques celebrar, desconectar o redescubrir la capital desde una nueva perspectiva, aquí encontrarás una versión de la capital a la altura de tus expectativas.

*Producido en colaboración con Washington, DC y Visit the USA

Planea tu siguiente viaje en:

