Haz de tu próximo evento una ocasión inolvidable

August 06, 2025 • 
Estamos a punto de entrar a la época más fuerte del año, cargada de eventos, bodas y reuniones, personales y de trabajo. Transformar un evento común en una experiencia extraordinaria no es imposible, solo debes poner mucha atención en cada detalle.

El mobiliario es mucho más que un elemento funcional; es una herramienta poderosa para crear experiencias memorables. En Eventos 99, una empresa totalmente mexicana especializada en la prestación de servicios de alquiler de mobiliario y producción de eventos, encontrarás el mobiliario perfecto para tu evento, ya que están enfocados en satisfacer las necesidades tanto de eventos sociales como corporativos, sin importar su magnitud.

Montaje realizado por Eventos 99

Montaje realizado por Eventos 99

Eventos 99 cuenta con más de 15 años de experiencia en todo tipo de eventos, tan solo en 2024 realizaron 1,700 eventos.

Cuentan con una amplia trayectoria de más de 15 años en el sector de eventos, durante los cuales han brindado sus servicios a una diversidad de clientes en un abanico de eventos de distinta índole. Trabajando de la mano con empresas y planners independientes de gran talla y nombre en el medio, han creado fuertes y duraderas relaciones que los han llevado a ser la empresa que son hoy en día.

Dentro de su catálogo puedes encontrar una variedad de 5,000 muebles en diferentes modelos, estilos, colores y materiales. Además acaban de lanzar una nueva y exclusiva línea de vajilla y cristalería con estilos innovadores, elegantes y atemporales, que harán brillar tus eventos.

Montaje realizado por Eventos 99

