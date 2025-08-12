Los mejores flat white de la CDMX

Todos los amantes del café saben que el flat white,con su característico sabor intenso y ligera textura de leche vaporizada. Una sinfonía perfecta que acaricia cada uno de tus sentidos.

Sin embargo, encontrar un buen flat white es toda una odisea, pero aquí te damos una cuidadosa selección de los mejores que hemos encontrado en CDMX.

El minutito

Londres 28, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

Una hot spot que decifró la fórmula secreta de un buen flat white, dentro de una ambientación que parece haberse perdido en el tiempo, y en cuestión de café, El Minutito tiene uno de los mejores de la CDMX.

Mimma’s Coffee Club

Emilio Castelar 135 - Polanco CDMX.

Una cafetería nueva en la ciudad, fundada por la influencer de moda Pam Allier, con un concepto de disco glam perfecta para tomar un buen flat white con tus amigas.

Buna

Varias sucursales

Un café que lleva detrás una causa noble, siendo que cada compra apoya para conservar ecosistemas mexicanos. Y su flat white con un toque de horchata no decepciona.

Sin duda, los verdaderos coffee lover’s sabrán distinguir un buen flat white. Esperamos que esta selección sea de tu agrado.