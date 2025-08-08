Suscríbete
Lifestyle

Portal del León: cómo aprovechar este 8 de agosto para atraer la abundancia

Se abre un poderoso momento de manifestación este viernes

August 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
portal-del-leon-2025.jpeg

Te contamos cuáles son algunos rituales para aprovechar el período de más suerte del año. El Portal del León 2025 del 8 de agosto de 2025 es la alineación energética más poderosa del año.

Cada año, el 8 de agosto se abre un portal cósmico, una oportunidad para conectar con nuestra esencia más luminosa. Este fenómeno energético alcanza su punto culminante el 8/8.

Aunque no es un evento astronómico visible, el Portal del León, es reconocido en la comunidad espiritual por su profunda carga vibratoria, la cual se activa a través de factores clave.

La vibración numérica del 08/08, es una fecha poderosa, ya que el número 8 representa el infinito, la abundancia, el equilibrio entre materia y espíritu.

Este Portal que ocurre cada 8 de agosto, es un momento de activación energética que invita al liderazgo personal, la manifestación consciente y el ejercicio de un poder que irradia.

Esta energía cósmica especial es considerada un momento de gran poder energético, una ventana cósmica que se abre para la manifestación y la transformación personal.

“Durante los portales, la energía cósmica fluye con mayor intensidad hacia la Tierra, lo que puede influir en nuestras emociones, pensamientos y acciones. Son como ‘ventanas’ que se abren hacia el universo, permitiéndonos conectar con algo más grande que nosotros mismos”.

Es un fenómeno esotérico, es un momento simbólico que invita a detenerse, revisar lo sembrado y dar pasos concretos hacia lo que se quiere lograr. En el centro de este portal está el número 8, símbolo de abundancia, éxito y equilibrio. Representa la unión entre el mundo material y el espiritual.

Uno de los rituales que te recomendamos realizar este viernes es el baño de limpieza energética con laurel, girasol y miel. Preparar una infusión con hojas de laurel, pétalos de girasol y una cucharada de miel.

Después del baño regular, vierte esta mezcla desde la cabeza hasta los pies, con intención. Mientras lo haces, visualiza cómo se disuelven bloqueos, miedos y creencias limitantes sobre dinero o merecimiento.

Mientras el agua corre sobre ti, di en voz alta: “dejo ir todo lo que ya no me sirve. Me abro al flujo amoroso de la vida”.

Portal del León
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
