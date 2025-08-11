Los 12 chiles en nogada imperdibles de la CDMX

En la Ciudad de México, el chile en nogada es mucho más que un platillo: es una tradición que cada año despierta el apetito y el orgullo nacional. Desde recetas centenarias hasta interpretaciones creativas, aquí te presentamos 12 lugares imperdibles para probarlo esta temporada.

1. Emilio

Sabor cremoso, carne bien sazonada y un dulzor equilibrado. Una propuesta elegante que no pasa desapercibida.

📍 Emilio Castelar 107, Polanco.

2. Carolo

Con nuez de Castilla y un toque secreto que intensifica sus notas, es cremoso, con textura grumosa y un dulzor que enamora.

📍 Varias sucursales: Interlomas, Carso, Bosques.

3. Balta

La tradición mexicana se fusiona con la sofisticación francesa en una propuesta que sorprende a cualquier paladar: un relleno de pato y res que eleva la experiencia a otro nivel. Una muestra perfecta de cómo dos culturas gastronómicas pueden complementarse con elegancia.

📍 Av. Paseo de la Reforma, 297 (dentro de Sofitel).

4. Blanco Colima

Relleno de cerdo pelón con un ahumado que seduce el paladar. El piñón en su interior es la sorpresa que no olvidarás.

📍 Colima 168, Roma Norte.

5. El Aduanero

Piña cristalizada, costra de hojaldre y tres colores en la presentación. Dulce, contundente y muy original.

📍 Plaza Tlalne Fashion Mall.

6. Cachava

Sin sorpresas, pero con el sabor clásico que reconforta. Ideal para quienes buscan lo tradicional bien hecho.

📍 Paseo de los Tamarindos 90, Arcos Bosques.

7. Aroma

La opción vegetariana estrella. Tan bien logrado que cuesta creer que no lleva carne. Ligero, fresco y delicioso.

📍 Lomas y Duraznos.

8. Carmela & Sal

De la chef Gabriela Ruiz, decorado con pétalos de rosa y fresas. Un chile en nogada tan bello como su sabor.

📍 Campos Elíseos 199, Polanco.

9. El Cardenal

Receta tradicional con historia. Cada bocado es un viaje al pasado y un homenaje a la cocina mexicana.

📍 Sedes: Lomas, San Ángel, Nápoles y Tacuba.

10. Hacienda de los Morales

Un clásico de Polanco. Su relleno de cerdo y res, más la nogada de nuez de Castilla, lo convierten en un festín de reyes.

📍 Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.

11. Carmela de Morada

También de Gabriela Ruiz, con short rib y frutas en una nogada cremosa. Un giro exquisito al platillo tradicional.

📍 San Luis Potosí 134, Roma Norte

12. Azul Histórico

Alta cocina mexicana con ingredientes selectos y versiones innovadoras, incluyendo una opción vegana.

📍 Isabel La Católica 30, Centro Histórico

Septiembre se acerca, pero la fiebre del chile en nogada ya invadió cada rincón de la ciudad. Inicia la ruta gastronómica y elige tu favorito.