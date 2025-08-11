Suscríbete
Lifestyle

Los 12 chiles en nogada imperdibles de la CDMX

De la tradición más pura a las creaciones más innovadoras, estos 12 chiles en nogada son un festín que no te puedes perder esta temporada en la CDMX

August 10, 2025 • 
Tania Franco
Nogada Chilli

hayaship/Getty Images

En la Ciudad de México, el chile en nogada es mucho más que un platillo: es una tradición que cada año despierta el apetito y el orgullo nacional. Desde recetas centenarias hasta interpretaciones creativas, aquí te presentamos 12 lugares imperdibles para probarlo esta temporada.

1. Emilio

Sabor cremoso, carne bien sazonada y un dulzor equilibrado. Una propuesta elegante que no pasa desapercibida.

📍 Emilio Castelar 107, Polanco.

2. Carolo

Con nuez de Castilla y un toque secreto que intensifica sus notas, es cremoso, con textura grumosa y un dulzor que enamora.

📍 Varias sucursales: Interlomas, Carso, Bosques.

3. Balta

La tradición mexicana se fusiona con la sofisticación francesa en una propuesta que sorprende a cualquier paladar: un relleno de pato y res que eleva la experiencia a otro nivel. Una muestra perfecta de cómo dos culturas gastronómicas pueden complementarse con elegancia.

📍 Av. Paseo de la Reforma, 297 (dentro de Sofitel).

4. Blanco Colima

Relleno de cerdo pelón con un ahumado que seduce el paladar. El piñón en su interior es la sorpresa que no olvidarás.

📍 Colima 168, Roma Norte.

5. El Aduanero

Piña cristalizada, costra de hojaldre y tres colores en la presentación. Dulce, contundente y muy original.

📍 Plaza Tlalne Fashion Mall.

6. Cachava

Sin sorpresas, pero con el sabor clásico que reconforta. Ideal para quienes buscan lo tradicional bien hecho.

📍 Paseo de los Tamarindos 90, Arcos Bosques.

7. Aroma

La opción vegetariana estrella. Tan bien logrado que cuesta creer que no lleva carne. Ligero, fresco y delicioso.

📍 Lomas y Duraznos.

8. Carmela & Sal

De la chef Gabriela Ruiz, decorado con pétalos de rosa y fresas. Un chile en nogada tan bello como su sabor.

📍 Campos Elíseos 199, Polanco.

9. El Cardenal

Receta tradicional con historia. Cada bocado es un viaje al pasado y un homenaje a la cocina mexicana.

📍 Sedes: Lomas, San Ángel, Nápoles y Tacuba.

10. Hacienda de los Morales

Un clásico de Polanco. Su relleno de cerdo y res, más la nogada de nuez de Castilla, lo convierten en un festín de reyes.

📍 Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.

11. Carmela de Morada

También de Gabriela Ruiz, con short rib y frutas en una nogada cremosa. Un giro exquisito al platillo tradicional.

📍 San Luis Potosí 134, Roma Norte

12. Azul Histórico

Alta cocina mexicana con ingredientes selectos y versiones innovadoras, incluyendo una opción vegana.

📍 Isabel La Católica 30, Centro Histórico

Septiembre se acerca, pero la fiebre del chile en nogada ya invadió cada rincón de la ciudad. Inicia la ruta gastronómica y elige tu favorito.

chiles en nogada septiembre 15 septiembre Qué hacer en la CDMX CDMX gastronomia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
portal-del-leon-2025.jpeg
Lifestyle
Portal del León: cómo aprovechar este 8 de agosto para atraer la abundancia
August 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
haz-de-tu-proximo-evento-una-ocasion-inolvidable-con-eventos-99.png
Lifestyle
Haz de tu próximo evento una ocasión inolvidable
August 06, 2025
 · 
Caras
VS. (1).png
Arte y Cultura
Lo que nunca habías notado en el Palacio de Bellas Artes en CDMX
August 05, 2025
 · 
Tania Franco
VS..png
Lifestyle
El nuevo color de pelo que todas las celebridades están pidiendo en el salón
August 04, 2025
 · 
Tania Franco
Anonymous Young Woman Enjoys Drinking Delicious Matcha Tea With Green Foam
Lifestyle
¿El mejor matcha de la CDMX? 3 lugares imperdibles si eres amante del sabor auténtico
Para los verdaderos amantes del matcha con ese color verde intenso, vibrante, y de sabor profundo
August 04, 2025
 · 
Tania Franco
Pork tacos
Lifestyle
¿Un taco de 768 pesos? Estas son las 3 taquerías más caras de la CDMX
¿Quién dijo que los tacos no pueden ser lujosos? Estas taquerías redefinen el street food mexicano
August 03, 2025
 · 
Tania Franco
grupo-habita-25-anos-de-estilo-historia-y-la-vision-de-dos-pioneros-en-la-hoteleria-de-lujo.png
Lifestyle
Grupo Habita: 25 Años de estilo, historia y la visión de dos pioneros en la hotelería de lujo
August 01, 2025
 · 
Caras
Sencillo, auténtico, perfecto.#ciprianimexicocity.jpg
Lifestyle
Los platillos más virales del momento en CDMX
La Ciudad de México es una capital gastronómica en constante evolución, donde cada mes surgen platillos que sorprenden por su sabor, presentación y creatividad
July 30, 2025
 · 
Tania Franco
y99jennifera_20000530_00353.jpg
Lifestyle
¿Qué corte de pelo de Jennifer Aniston te queda mejor según la forma de tu cara?
El liso perfecto de Rachel en los 2000: elegimos 5 estilos de pelo de Jennifer Aniston y te decimos cuál te favorece más según tu tipo de rostro
July 30, 2025
 · 
Tania Franco