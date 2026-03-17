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El gesto de Lewis Hamilton que reaviva rumores de romance con Kim Kardashian

Un comentario en redes sociales sería la confirmación de que el piloto y la socialité mantienen una relación

Marzo 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Tras haber aparecido juntos, Lewis Hamilton volvió a dar de qué hablar luego de que comentara una foto de Kim Kardashian en su paso por la alfombra del after party de los Premios Oscar. En las fotos, la empresaria luce un ajustado vestido dorado de Gucci.

Entre los comentarios de la publicación, destacó el del piloto Lewis Hamilton, quien reaccionó con un emoji de ojos de corazón, interpretado por los fans e internautas como un gesto de coqueteo.

Aunque ambos siguen sin confirmar un romance, hay indicios desde hace semanas, ya que han sido vistos juntos en distintos lugares, incluyendo un viaje a París, Londres y una aparición en el Super Bowl, donde incluso se besaron y fueron captados muy cercanos.

Fuentes cercanas aseguran que Kim se siente cómoda con el piloto y está explorando esta nueva etapa sentimental sin presiones.

Cabe recordar que ambos se conocen desde hace más de una década, pero fue recientemente cuando comenzaron a frecuentarse, lo que disparó las especulaciones de que entre ellos ha despertado algo más que amistad

Lewis Hamilton Kim Kardashian
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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