North, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, debutó en Hollywood y le llovieron críticas por su actuación

Este fin de semana quedará marcado como uno de los mejores días en la vida de North, la famosa hija de Kim Kardashian y Kanye West, quien con tan solo 10 años debutó en una de las puestas en escena más importantes actualmente. Se trata de “El Rey León”, un clásico de Disney que ha sido llevado al teatro en diferentes ocasiones, la última de ellas bajo un formato fuera de lo tradicional en el que la joven integrante del clan Kardashian contó con un papel crucial para la historia.

A pesar de lo que significó este paso en su debut actoral, la interpretación que hizo North West no agradó completamente al público, ocasionando que se volcaran en ella cientos de críticas por el trabajo que ofreció sobre el escenario.

North West debutó como “Simba” y generó opiniones divididas

Como parte de la conmemoración por los 30 años de “El Rey León” en Hollywood, se llevó a cabo una presentación especial en la que participó North West, quien dio vida a “Simba”. Además de actuar a lo largo de la obra, la hija de Kim y Kanye interpretó “I Just Can’t Wait to Be King”, tema que se sabe, requiere de una intensa preparación en la voz para llegar a las notas.

Pese a que hubo quienes elogiaron el trabajo de la menor y resaltaron que estuvo bien para ser su primera vez en un proyecto así, también surgieron opiniones divididas en las que se acusó a North de desafinar y “no dar la talla”.

Por su parte, Kim Kardashian hizo caso omiso a estos comentarios y compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde se ve a su primogénita luciendo el atuendo que le fue diseñado especialmente para su participación, dejando ver lo orgullosa que está de ella.

Los señalamientos que recibió la hija de Kim Kardashian y Kanye West tras su participación en “El Rey León”

Algunos de los comentarios que recibió North West Kardashian hicieron referencia a que únicamente se ganó este lugar gracias a la influencia de sus padres y no porque realmente contara con las aptitudes requeridas para hacerlo. Asimismo, expresaron que aunque la fama de su familia es innegable, eso no significa que merezca más o mejores oportunidades que otros niños y niñas que hicieron la audición.

También hubo quienes cuestionaron a Barry Jenkins, el director de la puesta en escena, por haberla seleccionado como parte del elenco principal de la obra. Esto debido a que consideraron, la menor no tiene aún la experiencia necesaria para un papel de esta magnitud, especialmente tratándose de una celebración tan significativa.