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El significado detrás del look de Kate Middleton en el St. Patrick’s Day

La princesa de Gales reafirma una tradición centenaria al liderar el desfile militar y repartir tréboles

Marzo 17, 2026 • 
Tania Franco
El significado detrás de su look de Kate Middleton en el St. Patrick’s Day

Getty Images: (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Cada año, el St. Patrick’s Day se convierte en una de las apariciones más esperadas de Kate Middleton, y este 2026 no fue la excepción. La princesa de Gales deslumbró con un elegante conjunto en tono verde profundo, un guiño inmediato a Irlanda, pero también a una tradición que va mucho más allá de la moda.

El significado detrás de su look de Kate Middleton en el St. Patrick’s Day

Getty Images: (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Detrás del look

Como coronel honoraria de los Irish Guards, Catherine encabezó el desfile conmemorativo, reafirmando su papel dentro de esta celebración histórica. Su look, cuidadosamente elegido, no solo responde al código de vestimenta del día, sino que simboliza respeto, pertenencia y continuidad dentro de la monarquía británica.

Uno de los detalles más significativos fue el trébol que llevó en su atuendo y que también repartió entre los soldados del regimiento. Este gesto, que se repite cada año, representa buena suerte y orgullo irlandés, y forma parte de una tradición instaurada en 1901 por la reina Alexandra.

El significado detrás de su look de Kate Middleton en el St. Patrick’s Day

Getty Images: (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Kate Middleton utiliza la moda como una herramienta de comunicación. El verde es el color nacional de Irlanda y el eje visual de esta celebración. Además, el acto de entregar tréboles al regimiento y al icónico Irish Wolfhound refuerza el vínculo entre la familia real y las fuerzas armadas, así como el respeto por las tradiciones militares que han perdurado por más de un siglo.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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