Celebridades que vistieron CHANEL durante la 98° edición de los Premios Oscar

Nicole Kidman volvió a confirmar porque es un ícono indiscutible de elegancia en la alfombra roja durante los Premios Oscar 2026. La actriz australiana deslumbró con un look que equilibró a la perfección la sofisticación clásica con un arte contemporáneo. Apostó por un vestido silueta estilizada que resaltaba su figura con líneas limpias y una confección impecable. El diseño, de acabado luminoso, jugaba con texturas sutiles que reflejaban la luz de manera delicada, aportando un efecto etéreo a cada paso.

La actriz Jessie Buckley quien se llevó al galardón a Mejor actriz, apostó por un diseño custom, reafirmando su afinidad con la firma durante la temporada de premios. Su vestido combinaba un tono rosa tipo “bubblegum” con acentos en rojo intenso, creando un contraste elegante. La silueta, con escote off-the-shoulder y caída fuida hasta el suelo, evocaba una estética romántica. Su vestido estuvo inspirado en el Old Hollywood, particularmente en los icónicos vestidos que llevaba Grace Kelly en los años 50.

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La artista Teyana Taylor apostó por un diseño en blanco y negro, que combinaba sensualidad, dramatismo y alta costura. El vestido presentaba un corpiño transparente adornado con perlas y cristales, colocado para crear un efecto “naked dress”, sofisticado, dejando ver sutilmente el abdomen. La parte inferior del diseño era igual de protagonista: una falda cubierta de plumas en capas que comenzaban desde la cadera y se extendían hacia una cola larga y teatral, aportando movimiento y volumen al caminar.