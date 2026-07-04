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Caifanes

La Selección Mexicana en peligro de ser descalificada del Mundial Qatar 2022
Entretenimiento
Qué significa “Aquí no es así”, de Caifanes; la canción que se convirtió en himno previo al México vs Inglaterra
La previa del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final del Mundial ha estado marcada por un inesperado protagonista “Aquí no es así”,uno de los temas más emblemáticos de Caifanes
Julio 04, 2026
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Diana Laura Sánchez