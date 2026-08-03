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Jacob Batalon
Jacob Batalon, interpreta a Ned Leeds en el universo de Spider-Man
Entretenimiento
¿Quién es Veronica Leahov? La mujer que conquistó el corazón de Jacob Batalon y con quien se casó en secreto
Jacob Batalon, el actor que da vida a Ned Leeds en la saga de Spider-Man, sorprendió al revelar que se casó en secreto con Veronica Leahov.
Agosto 03, 2026
·
Melisa Velázquez