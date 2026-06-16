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¿Fue un montaje? Esto dijo el equipo de Brooklyn Beckham sobre la visita de Harper

El equipo del hijo mayor de David y Victoria Beckham reaccionó a las imágenes de su hermana menor llegando a su casa en medio del distanciamiento familiar

Junio 16, 2026 • 
Tania Franco
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Instagram: Victoria Beckham.

La tensión dentro de la familia Beckham volvió a ocupar los titulares luego de que Harper Beckham, la hija menor de David y Victoria Beckham, fuera fotografiada visitando la residencia de su hermano Brooklyn en Los Ángeles pocas horas después de una importante ceremonia en honor al exfutbolista.

La inesperada visita de Harper Beckham a Brooklyn tras la ceremonia de David Beckham

Getty Images.

De acuerdo con Page Six, Harper, de 14 años, acudió a la casa de Brooklyn Beckham en Beverly Hills tras asistir al evento en el que David Beckham fue homenajeado en Hollywood. Sin embargo, la visita terminó rápidamente y la adolescente abandonó el lugar sin haber visto a su hermano.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain

¿Su respuesta?

Tras la difusión de las imágenes, un representante de Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, aseguró que la visita había sido planeada para atraer la atención de los medios. Según la declaración retomada por Page Six, el hecho de que hubiera fotógrafos esperando en el lugar demostraba que la situación había sido organizada previamente.

El representante también señaló que ni Brooklyn ni Nicola se encontraban en casa en ese momento. Posteriormente, se confirmó que el hijo mayor de los Beckham estaba en Nueva York cuando ocurrió la visita de su hermana.

Brooklyn Beckham habló públicamente por primera vez sobre el distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham

Instagram.

Fuentes cercanas a David y Victoria Beckham rechazaron categóricamente estas acusaciones. Personas allegadas a la familia calificaron las afirmaciones como “absurdas” y defendieron a Harper, asegurando que simplemente extraña a su hermano mayor y que no existía ninguna intención mediática detrás de su gesto.

La visita se produjo en medio del distanciamiento que Brooklyn mantiene con sus padres desde hace varios meses. El joven empresario y creador de contenido ha protagonizado una serie de desencuentros públicos con David y Victoria Beckham, incluyendo su ausencia en diversos eventos familiares recientes.

Brooklyn Beckham buscaría limitar el contacto con sus padres a través de abogados

Instagram.

Aunque por ahora no hay señales de una reconciliación cercana, el episodio ha puesto nuevamente en evidencia el impacto que esta disputa familiar ha tenido en los hermanos Beckham, especialmente en Harper, quien habría intentado acercarse a Brooklyn en uno de los momentos más delicados para la familia.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz Harper David Beckham victoria beckham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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