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Kavinsky

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Entretenimiento
Muere Kavinsky, creador de Nightcall e ícono de la música electrónica francesa; tenía 50 años
El mundo de la música electrónica está de luto tras confirmarse la muerte del DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, a los 50 años de edad
Julio 29, 2026
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Diana Laura Sánchez