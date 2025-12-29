Suscríbete
Entretenimiento

Quiénes fueron los amores de Brigitte Bardot

La actriz francesa que falleció a los 91 años estuvo casada en cuatro ocasiones

Diciembre 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
esposos-de-brigitte-bardot.jpeg

El primer esposo de Brigitte Bardot fue Roger Vadim, un director y guionista de cine, trabajó con él en “Y Dios creó a la mujer”, película que lanzó a la actriz a la fama internacional. Después de casó con Jacques Charrier, actor francés, con quien tuvo a su único hijo, Nicolás, aunque se divorciaron porque su matrimonio estuvo lleno de conflictos. El primogénito de Brigitte nació en 1960, se dedica a la informática y a los negocios, a diferencia de sus padres nunca se interesó por el mundo del cine ni del espectáculo. Nicolás vive en Francia desde hace años y tiene su propia familia.

brigitte-bardot-esposo.jpeg

Jacques Charrier y Brigitte

Más tarde, Brigitte contrajo matrimonio con Gunter Sachs, un multimillonario alemán, fotógrafo y empresario, conocido por su interés en el arte y la astrología, además del lujo.

Su último esposo fue Bernard d’Ormale, un empresario francés dedicado al sector inmobiliario, con quien se casó en 1992. Cuando Brigitte se casó con él ya se había retirado definitivamente del cine y había elegido alejarse del foco mediático. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta se desarrolló lejos del mundo del espectáculo y con un perfil más reservado.

Junto a él, dedicó de lleno su labor como activista por los derechos de los animales a través de la fundación que lleva su nombre. Bernard siempre fue un apoyo constante en su vida tras su retiro en Saint-Tropez.

Brigitte Bardot
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
bad bunny
Entretenimiento
INAH regaña a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.51.06 PM.jpeg
Entretenimiento
De qué murió la icónica Brigitte Bardot
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera muestra lo mucho que ha crecido su hijo
Diciembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
harry styles
Entretenimiento
Harry Styles sorprende a sus fans con nuevo video musical
Diciembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El vestido de novia que nunca fue: Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y el drama con la familia más famosa de Inglaterra
Entretenimiento
Nicola Peltz y Brooklyn, ¿Qué quebró a la familia más famosa de Inglaterra?
Te contamos la historia completa del polémico camino de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, hasta el amor de una mujer que dividió a los hermanos
Octubre 08, 2025
 · 
Tania Franco
Aislinn Derbez vive su primera Navidad sin su mamá
Entretenimiento
Así vivió Aislinn Derbez su primera Navidad después de la pérdida de su mamá
Un refugio en familia, mensajes de amor y un duelo compartido
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-reaparece-salud-mejoria.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade revela cuál es la enfermedad degenerativa que padece
La conductora habló por primera vez del diagnostico que recibió
Diciembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila