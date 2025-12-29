Quiénes fueron los amores de Brigitte Bardot

El primer esposo de Brigitte Bardot fue Roger Vadim, un director y guionista de cine, trabajó con él en “Y Dios creó a la mujer”, película que lanzó a la actriz a la fama internacional. Después de casó con Jacques Charrier, actor francés, con quien tuvo a su único hijo, Nicolás, aunque se divorciaron porque su matrimonio estuvo lleno de conflictos. El primogénito de Brigitte nació en 1960, se dedica a la informática y a los negocios, a diferencia de sus padres nunca se interesó por el mundo del cine ni del espectáculo. Nicolás vive en Francia desde hace años y tiene su propia familia.

Jacques Charrier y Brigitte

Más tarde, Brigitte contrajo matrimonio con Gunter Sachs, un multimillonario alemán, fotógrafo y empresario, conocido por su interés en el arte y la astrología, además del lujo.

Su último esposo fue Bernard d’Ormale, un empresario francés dedicado al sector inmobiliario, con quien se casó en 1992. Cuando Brigitte se casó con él ya se había retirado definitivamente del cine y había elegido alejarse del foco mediático. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta se desarrolló lejos del mundo del espectáculo y con un perfil más reservado.

Junto a él, dedicó de lleno su labor como activista por los derechos de los animales a través de la fundación que lleva su nombre. Bernard siempre fue un apoyo constante en su vida tras su retiro en Saint-Tropez.