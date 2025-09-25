El look de Belinda en su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week

Belinda se volvió tendencia tras asistir al desfile de Boss y causar sensación al posar junto a David Beckham.

La también actriz fue una de las invitadas especiales al exclusivo desfile de la firma Boss, llevado a cabo en Milán, Italia.

La cantante llevó un look especial para la ocasión, compuesto por un pantalón color beige de tiro alto y pernera holgada a juego con una camisa de vestir de textura fluida color hueso, además de una corbata satinada con puntos marrones, y una gabardina clásica a juego en sus hombros.

Belinda complementó su outfit con prendas firmadas por Boss, unas gafas cuadradas de armazon rojo, un cinturón de piel café, zapatillas altas y varios anillos plateados y brazaletes del mismo estilo.

Su cabello rubio lució suelto con ondas suaves en las puntas y un maquillaje natural con blush melocotón y labial rosa claro.

La estrella pop acaparó la atención en el show donde intercambió palabras con David Beckham, figura emblemática del futbol y embajador de la firma.

Boss presentó su colección primavera-verano 2026: Paradox, en la Semana de la Moda de Milán, resaltando una sastrería moderna, sofisticada con cortes refinados y texturas fluidas.