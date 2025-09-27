¡Macarena Achaga deslumbra en Milán! El look con el que conquista la moda internacional

Macarena Achaga deslumbró en la Semana de la Moda de Milán 2025 al asistir al desfile Spring/Summer 26 de Ferragamo. La actriz y modelo argentina impactó con un look que fusionó sofisticación y modernidad con un toque latino, reflejando su estilo personal y la esencia de la pasarela. Su presencia en la primera fila junto a grandes nombres de la industria la consolidó como una de las invitadas más destacadas del evento.

Con una trayectoria que abarca actuación, modelaje y creación de contenido, Macarena Achaga se posiciona como una de las nuevas voces frescas de la moda internacional. Su participación en Milán simboliza el creciente protagonismo de las figuras latinoamericanas en la alta costura europea, reforzando su papel como puente entre dos mundos creativos y como embajadora de la elegancia latina.

El paso de Macarena por Milán no solo dejó huella por su look, sino también por la proyección internacional que representa. Su estilo versátil y su capacidad para conectar con audiencias globales la convierten en un referente para las nuevas generaciones. Con cada aparición, Achaga reafirma su compromiso con el mundo del diseño y abre la puerta a futuras colaboraciones con casas de moda de renombre.