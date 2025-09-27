Suscríbete
Moda

¡Macarena Achaga deslumbra en Milán! El look con el que conquista la moda internacional

La modelo y actriz argentina se consolida como una de las voces frescas de la moda en el desfile Spring/Summer 26 de Ferragamo

September 27, 2025 • 
Tania Franco
Macarena Achaga en Milán fashion week Ferragamo Spring/Summer 26

CRÉDITOS: @samtakataka

Macarena Achaga deslumbró en la Semana de la Moda de Milán 2025 al asistir al desfile Spring/Summer 26 de Ferragamo. La actriz y modelo argentina impactó con un look que fusionó sofisticación y modernidad con un toque latino, reflejando su estilo personal y la esencia de la pasarela. Su presencia en la primera fila junto a grandes nombres de la industria la consolidó como una de las invitadas más destacadas del evento.

Con una trayectoria que abarca actuación, modelaje y creación de contenido, Macarena Achaga se posiciona como una de las nuevas voces frescas de la moda internacional. Su participación en Milán simboliza el creciente protagonismo de las figuras latinoamericanas en la alta costura europea, reforzando su papel como puente entre dos mundos creativos y como embajadora de la elegancia latina.

El paso de Macarena por Milán no solo dejó huella por su look, sino también por la proyección internacional que representa. Su estilo versátil y su capacidad para conectar con audiencias globales la convierten en un referente para las nuevas generaciones. Con cada aparición, Achaga reafirma su compromiso con el mundo del diseño y abre la puerta a futuras colaboraciones con casas de moda de renombre.

moda Macarena Achaga Milan Milan Fashion Week
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
belinda-david-beckham.jpeg
Entretenimiento
El look de Belinda en su encuentro con David Beckham en Milan Fashion Week
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-grigor.jpeg
Entretenimiento
Eiza González llega de la mano de su novio Grigor Dimitrov a Milan Fashion Week
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Giorgio Armani
Moda
¡Giorgio Armani en Milán! Una exposición que da una mirada íntima a cinco décadas de elegancia
September 24, 2025
 · 
Tania Franco
Outfits para otoño
Moda
Los 5 colores en tendencia para tus outfits este otoño
September 23, 2025
 · 
Tania Franco
SOFIA BAG/ SILVIA TCHERASSI
Moda
Sofía Tcherassi: La nueva cara del lujo colombiano en México
En entrevista exclusiva: La hija de la icónica diseñadora Silvia Tcherassi, Sofía comparte la historia de la bolsa que lleva su nombre
September 22, 2025
 · 
Tania Franco
gucci-demna.jpeg
Moda
Gucci presenta la primera colección de Demna antes de su gran debut en Milán
Así lucen las primeras imágenes de la firma por su nuevo director creativo georgiano
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marie Antoinette by Manolo Blahnik The capsule celebrates the world of Marie Antoinette...from t.jpg
Moda
¡El maximalismo a tus pies! María Antonieta según Manolo Blahnik
Entre encajes, bordados y colores de caramelo, la colección Marie Antoinette transforma la historia en moda lista para coleccionar
September 21, 2025
 · 
Tania Franco
OMH25032-PANDORA-LFW-TALISMAN-0868.jpg
Moda
Pandora Talisman se presenta en London Fashion Week 2025
En el marco de London Fashion Week, Pandora celebró la fiesta oficial de Pandora Talisman en el histórico Garden Museum
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-herrera-desfile.jpeg
Moda
Carolina Herrera celebra su desfile en la Plaza Mayor de Madrid
Wes Gordon, director creativo de la firma, presentó su colección primavera/verano 2026
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez