Quién es el nuevo novio de Bella Hadid: el es Adan Banuelos, el “cowboy” mexicano que la enamoró

Bella Hadid, la famosa modelo, ha vuelto a estar bajo el escrutinio público debido a su nueva relación amorosa. Las lentes de los paparazzi capturaron imágenes de Bella Hadid en compañía de Adan Banuelos, un jinete y entrenador de caballos de rodeo de origen mexicano.

Según informes de TMZ, Bella Hadid y Adan Banuelos fueron vistos disfrutando de un romántico paseo en Forth Worth, Texas, donde reside el jinete mexicano y tiene su negocio relacionado con la preparación de caballos de competencia.

La atención de los medios se ha centrado en la conexión que comparten Bella Hadid y Adan Banuelos: su amor compartido por los caballos. A pesar de que la modelo dejó de montar debido a la enfermedad de Lyme que enfrentó, en marzo pasado retomó su afición por las competencias ecuestres.

¿Quién es el nuevo novio de Bella Hadid?

El nuevo novio de Bella Hadid, Adan Banuelos, está ganando rápidamente reconocimiento en los medios estadounidenses. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre este méxico-estadounidense, principalmente debido a su profesión y su preferencia por mantener un perfil bajo.

Aunque es una figura destacada en el mundo ecuestre, Adan Banuelos no ha alcanzado la celebridad a nivel de las figuras públicas con las que Bella Hadid ha estado relacionada anteriormente, como The Weeknd.

Adan Banuelos es un jinete de origen mexicano que reside en Forth Worth, Texas. Es hijo de Ascención Banuelos, quien fue el primer mexicanoestadounidense en ser incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

Adan Banuelos siguió los pasos de su padre y, en 2017, fue honrado con la misma distinción, convirtiéndose en uno de los especialistas más jóvenes en recibir este reconocimiento.

Los exnovios de Bella Hadid

En cuanto a las relaciones anteriores de Bella Hadid, antes de su romance con Adan Banuelos, la modelo mantuvo relaciones intermitentes con The Weeknd entre 2015 y 2019. También se le relacionó con Odell Beckham Jr., un jugador de la NFL. Su noviazgo más reciente se desarrolló entre 2021 y 2023, con el director de arte Marc Kalman, quien tiene conexiones sólidas en la industria de la música.